41° anno – Il Giornale di Cefalù 4-1-2024 – Lavori e Progetti

Lavori già completati, in esecuzione e progetti pronti in attesa di finanziamento – intervista assessore lavori pubblici Tania Culotta.

Luigi Occhipinti, ora le pirografie… in cielo – intervista Rosalba Gallà.

Club Alpino, tesseramento e programma 2024 – intervista Presidente Caterina Provenza.

Il Giornale di Cefalù – n.1776 anno 41 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 4 gennaio 2024 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.