Si concluderà lunedì 28 agosto la terza edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala. Ospite dell’ultimo appuntamento, come sempre alle ore 19, al Parco Archeologico, presso il Giardino storico del Museo Lilibeo, sarà il giornalista Accursio Sabella, che presenterà il suo libro dal titolo “Dalla parte giusta” – Laurana Editore, dialogando con la giornalista Jana Cardinale.

Sinossi:

Un tempo imprecisato, in un mondo che ricorda il nostro. In una casa del Buconero, sobborgo della Capitale, viene ucciso il governatore Giulio Levante. Il delitto avviene alla presenza di una donna e di un ragazzino con cui la vittima era solita intrattenersi. Levante era bandiera de “I giusti” un gruppo politico assurto al potere come riformatore dei costumi morali, un esempio di integrità e rettitudine che ha portato all’implosione del vecchio potere, legato alla misteriosa organizzazione criminale chiamata Cateria. Ma non tutto è come sembra. Bruno Ponente, disilluso segretario del gruppo, ripensa al rapporto con Levante e Marco Mezzogiorno, guida de “I giusti”, e alla loro ascesa politica, combattuta a suon di slogan e false promesse. Tra congiure, menzogne, affari e colpi di Stato, “Dalla parte giusta” ricostruisce la nascita e la morte di un gruppo politico rivoluzionario e dei suoi protagonisti, svelando cosa si nasconde spesso dietro le maschere del Potere.

Accursio Sabella giornalista professionista, per oltre dieci anni ha scritto sul quotidiano online Livesicilia.it occupandosi principalmente di cronaca politica e inchieste sulla pubblica amministrazione, per poi ricoprire il ruolo di direttore del giornale tra il 2018 e il 2020. Ha collaborato con testate nazionali tra cui Il Foglio, Panorama e Il Fatto quotidiano, ed è autore di articoli-saggi sull’Opera di Leonardo Sciascia, per la rivista “Segno”. Vincitore nel 2015 del premio intitolato a Giuseppe Francese, indetto dall’Ordine dei giornalisti, come miglior giornalista siciliano emergente. Dal settembre del 2020 ha ricoperto l’incarico di vice capo della comunicazione di un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati. ‘Ama la poesia, la musica e il calcio, e cerca di sorridere spesso’.

“Siamo felici di concludere la nostra Rassegna con Accursio Sabella – dicono Jana Cardinale e Filippo Peralta, presidente dell’Associazione ‘Ciuri’ –. “Loft Cultura, Parole e Libri” è stata seguita e apprezzata dal pubblico variegato della provincia e realizzata grazie al supporto dell’Assessorato Regionale e del Parco, che ringraziamo, e da autori disponibili, portatori di pensieri e lavori estremamente interessanti e diversificati. L’obiettivo degli incontri culturali che organizziamo è anche quello di valorizzare i luoghi di grande bellezza del nostro territorio, ed essere stati ospitati al Museo Archeologico Lilibeo, per il terzo anno consecutivo, è per noi motivo di grande orgoglio”.