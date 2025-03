Un approccio multidisciplinare per una gestione sostenibile

Sciacca (AG) – L’Istituto “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, in collaborazione con Marevivo Sicilia, è lieto di annunciare l’organizzazione del convegno “IL GRANCHIO BLU IN SICILIA: sfida e opportunità”, un evento di fondamentale importanza per affrontare la crescente problematica legata alla diffusione del granchio blu (Callinectes sapidus) nelle acque siciliane.

Il convegno si terrà venerdì 14 marzo 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Guido Buonocore” dell’Istituto “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (AG). L’evento si propone come un’occasione di incontro e confronto tra esperti, istituzioni, operatori del settore e studenti, con l’obiettivo di analizzare l’impatto di questa specie aliena sull’ecosistema marino e sulle attività di pesca, e di individuare strategie innovative per trasformare la criticità in opportunità.





Un evento nell’ambito del “Blue Fishing Vessel Project”

L’evento sul granchio blu rientra tra le attività del “Blue Fishing Vessel Project”, recentemente approvato dalla Commissione Europea nell’ambito della missione Oceani. Questo prestigioso riconoscimento ha decretato l’inserimento dell’Istituto “Calogero Amato Vetrano” tra le poche “BLUE SCHOOL” d’Italia, testimoniando l’impegno dell’istituto nella promozione della sostenibilità marina e nella formazione delle future generazioni.





Temi chiave del convegno:

Impatto del granchio blu sull’ecosistema marino siciliano

Conseguenze sulla biodiversità e sulle attività di pesca

Strategie di gestione e contenimento della specie

Possibili utilizzi del granchio blu in ambito gastronomico ed economico

Ruolo della ricerca scientifica e della collaborazione tra enti

Attività del progetto Blue Fishing Vessel Project.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di spicco, tra cui biologi marini, esperti del settore ittico, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, e docenti universitari. Sarà un’occasione preziosa per approfondire le conoscenze sul granchio blu, condividere esperienze e promuovere un approccio multidisciplinare per la gestione sostenibile di questa specie.





L’Istituto “Calogero Amato Vetrano” e Marevivo Sicilia invitano tutti gli interessati a partecipare a questo importante evento, che rappresenta un’opportunità unica per contribuire attivamente alla tutela dell’ecosistema marino siciliano.

Dettagli dell’evento:

Titolo: “IL GRANCHIO BLU IN SICILIA: sfida e opportunità”

Data: Venerdì 14 marzo 2025

Ora: 10:00

Luogo: Auditorium “Guido Buonocore” – Istituto “Calogero Amato Vetrano” – Sciacca (AG)

Contatti: FABIO GALLUZZO – 3385233146

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

