Sarà un “Lago dei cigni” di assoluto valore artistico, nell’adattamento curato dal maestro Pietro Gorgone, direttore della compagnia “Balletto di Sicilia”, quello che andrà in scena lunedì 25 settembre, alle 21, nel Teatro Antico di Taormina. Il celeberrimo balletto del coreografo Julius Wenzel Reisinger, con la musica di Tchaikovsky, in questa edizione taorminese sarà eseguito da Amilcar Gonzalez, Emilia Tommasi e Diego Mulone oltre che da un corpo di danza composto quasi esclusivamente da giovani artisti siciliani. Gonzalez, ballerino cubano di grande talento e notevole esperienza, oltre ad avere danzato nei ruoli principali di diversi importanti balletti, ha acquisito una grande notorietà in Italia per avere partecipato come insegnante alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Emilia Tommasi è la prima ballerina del “Balletto di Sicilia” mentre Diego Mulone è il primo ballerino del corpo di danza del Teatro Massimo Bellini di Catania. Entrambi giovani, splendidi talenti. Pietro Gorgone dal canto suo ha acquisito una formazione internazionale con maestri di chiara fama, danzatore lirico-concertista, insignito di molteplici premi e riconoscimenti. Ha danzato nei più grandi teatri ed enti lirici d’Europa. Importante la sua esperienza a Napoli come Direttore della compagnia di balletto “Le Streghe” ha prodotto diverse coreografie note al grande pubblico mondiale. Attualmente dirige il “Balletto di Sicilia”.

