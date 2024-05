Ancora una conferma e un roster sempre più definito. Francesco Pierri sarà il libero della Cosedil Saturnia Acicastello nella stagione 24/25. Il giocatore pugliese, classe ‘99, nella scorsa stagione ha indossato la maglia della società castellese in Superlega, fornendo prestazioni positive tutte le volte che è stato chiamato in causa.

“Sono felice di tornare in Sicilia e di potermi rimettere in gioco – le prime parole di Pierri dopo la conferma -. La voglia di rivalsa è tanta e io darò il massimo e lo farò con una squadra che già appare essere un gruppo dalle grandi ambizioni. Per me questa conferma è una grandissima opportunità, dimostrerò il mio valore e per questa occasione ringrazio la società”.

Un saluto a tutti i tifosi: “Ho potuto vedere quanto tengono alla squadra e quanto il loro supporto possa fare la differenza, sono felice di poterli riabbracciare e gioire con loro delle vittorie che, sono certo, arriveranno”.

