Giovedì mattina 22 maggio 2025 si è tenuta un’interessante Tavola Rotonda che ha coinvolto oltre 100 studenti del Liceo Scientifico “Ernesto Basile” di Palermo che ha preso spunto e ha avviato il dibattito a partire dal Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e AA.VV., dal quale libro quattro studentesse hanno letto stralci di alcune delle storie di donne vittime di abusi e violenze raccontate nel manuale.





Il Dirigente scolastico, Prof. Fabio Passiglia, alla fine dell’incontro, su invito degli autori, ha adottato il Saggio per il suo istituto e dal 27 maggio lo ha reso fruibile gratuitamente dal sito istituzionale del Liceo a tutti gli studenti e docenti del liceo scientifico.

Questo a seguire il link dell’Istituto dal quale leggere o scaricare gratuitamente il Saggio:





Durante le due ore di lavoro i ragazzi si sono confrontati e hanno discusso del fenomeno della violenza, degli abusi e dei maltrattamenti a danno delle donne insieme a magistrati, avvocati, psicologi e testimoni vittime di stalking.

Il dibattito si è incentrato, in particolare, sulla prevenzione e sull’importanza di riconoscere i segnali della violenza per evitare che ragazze, donne, ma anche uomini, possano rimanere intrappolati in dinamiche relazionali violente e malsane. La riflessione si è estesa anche alle relazioni e alle dinamiche che si intrecciano nella quotidianità: a scuola, sul lavoro, nelle amicizie, nelle attività sportive e ricreative.





La Dott.ssa Chiara Salerno Cardillo, magistrato in servizio come Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Termini Imerese, impegnata in attività di sensibilizzazione sociale, ha partecipato con un intervento significativo, ribadendo l’importanza della cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani, anche in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre di ogni anno.





L’avvocata Maria Vittoria Cerami ha sottolineato come la violenza sulle donne sia innanzitutto un problema culturale. Ha evidenziato l’importanza del lavoro sinergico tra scuola, famiglia, istituzioni, forze dell’ordine, avvocati, procura e centri antiviolenza per arginare il fenomeno. Citando il giudice Giovanni Falcone, ha affermato che “la violenza di genere è un fatto umano e, come tale, può essere sconfitta, se tutti e tutte insieme facciamo squadra”. Ha inoltre fornito indicazioni pratiche su come chiedere aiuto, menzionando il numero 1522 e illustrando il “signal for help”, un gesto silenzioso che ha già permesso a molte donne nel mondo di chiedere aiuto e di essere salvate dai loro aguzzini.

L’avvocata ha poi evidenziato l’importanza del supporto psicologico alle vittime, utile anche per riconoscere i tratti violenti del partner, come emerso nei racconti letti da quattro studentesse del liceo all’apertura della Tavola Rotonda.





L’Avvocato Rosa Maria Sciortino, coautore del Saggio, ha posto l’attenzione sull’importanza delle nuove norme a tutela delle donne e delle vittime di violenza.

L’Avvocato Rosa Maria Di Cola ha portato la propria toccante testimonianza di vittima di stalking, raccontando come questa esperienza abbia profondamente segnato la sua vita.





Il Dott. Andrea Giostra ha centrato il proprio intervento sulla prevenzione primaria, così come approfondito nel Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”, di cui è curatore e coautore insieme ad altri 19 studiosi e professionisti del settore. Nel volume si sottolinea l’importanza di riconoscere fin dai primi incontri i segnali che indicano un soggetto affetto da narcisismo patologico, al fine di evitare relazioni predatorie e distruttive. Il narcisista patologico, infatti, mira ad annientare emotivamente la propria “preda”, spesso con tecniche manipolatorie come il love bombing.

Luogo: Liceo Scientifico Ernesto Basile di Palermo, Via San Ciro 23 – 90124 Palermo , 23, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.