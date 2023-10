Il mondo della tecnologia informatica Open Source festeggia ogni anno il Linux Day con numerose iniziative, ma il 2023 si presenta come un appuntamento particolarmente importante. Secondo le statistiche stilate da Statcounter infatti è aumentata vertiginosamente la diffusione del sistema operativo Linux, che passa da una quota di 1,64% nel 2018 al 3% circa di quest’anno. Una tendenza che apre nuove opportunità ai ricercatori ed agli informatici puri. Linux, ricordiamolo, è un sistema operativo dal codice aperto (Open Source), sviluppato nei primi anni Novanta dal finlandese Linus Benedict Torvalds ed è utilizzato soprattutto sui server e sui sistemi chiusi come ad esempio il ben noto Android, o i sistemi operativi che gestiscono la domotica intelligente.

Quest’anno sarà presente in Sicilia uno dei padri del software libero: Jon “maddog” Hall, ospite d’eccezione, proveniente appositamente dal Canada, per presenziare ad un incontro organizzato da Sputnix nella prestigiosa sala Pio La Torre presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana il 27 ottobre.

Attivo nel mondo informatico dal 1969 Hall ha ricoperto vari ruoli in una carriera che abbraccia cinque decenni: da programmatore ad amministratore di sistemi, da product manager alla sua ben nota attività di promozione a supporto del Linux Professional Institute (LPI), principale ente di certificazione globale per i professionisti Open Source.

Hall ha contribuito a formulare alcuni dei concetti chiave e donato fondi personali per la creazione dei primi esami di certificazione.

Linux Professional Institute (LPI), con oltre 200.000 titolari di certificazione in oltre 180 paesi, è onorato di essere parte di questo evento. “La nostra missione è quella di promuovere l’uso dell’Open Source supportando le persone che vi lavorano. Essere presenti al Linux Day Italia è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno. Mi fa ancora più piacere, da italiano che vive all’estero, aver contribuito a portare Jon in una città che mi è molto vicina. Ringrazio Vincenzo Virgilio per aver facilitato il processo che ci porta a Palermo”, ha dichiarato Max Roveri, Community Manager di LPI.

Dopo l’incontro con Jon Hall, il programma proseguirà il 28 e 29 ottobre con sessioni speciali tenute presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo, sessioni dedicate ai dettagli delle certificazioni LPI, in cui saranno evidenziate le opportunità e le promozioni legate agli esami di certificazione, e più in generale i vantaggi economici e sociali derivanti dall’adozione del software Open Source.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che operano e desiderano ampliare le proprie conoscenze, esercitare un proficuo networking ed esplorare le opportunità di carriera.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.