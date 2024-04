La musica non invecchia mai e il Maestro Antonello Tonna ne è la prova vivente. Con cinquanta anni di carriera alle spalle, tanti concerti in diverse parti del mondo, e la recente esperienza al programma Rai “The voice Senior” torna nuovamente sul palco con un evento che promette di essere un incontro indimenticabile tra ricordi, melodie e le voci che hanno tessuto la trama della sua esistenza artistica.



“Le note della mia vita”, il titolo dello spettacolo, si terrà al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center sabato 14 aprile, alle ore 20:00.



Nel corso della serata, il pubblico sarà condotto in un viaggio attraverso i grandi successi che hanno caratterizzato la scena musicale degli ultimi cinquanta anni, con un occhio di riguardo ai brani che hanno particolarmente toccato il Maestro Tonna. Sul palco, a supportarlo, ci saranno artisti del calibro di Laura Lo Re alla voce e ai cori, Dario Miano al sax e Salvo Catania alla batteria e percussioni.



Antonello Tonna non è solo un nome noto nell’ambito della musica: la sua recente partecipazione a “The Voice Senior” , il programma Rai condotto da Antonella Clerici, ha ricordato al pubblico la profondità del suo talento e la sua capacità di emozionare. La sua performance cantando “Piazza Grande” di Lucio Dalla, ha celebrato la sua passione, del resto come dice lui stesso “La musica è il diario della mia vita, ogni nota un ricordo, ogni canzone un capitolo vissuto. Condividere queste emozioni con il pubblico è come aprire le pagine più intime del mio cuore.”

Questa celebrazione della sua carriera non è soltanto un concerto ma una testimonianza dell’amore eterno di un artista per la sua arte, un amore che continua a bruciare forte nonostante il passare del tempo. “Le Note della Mia Vita” promette di essere un omaggio non solo alla carriera di Tonna, ma anche a tutti quegli artisti che hanno ispirato e guidato il suo percorso artistico.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.