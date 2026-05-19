“The Very Best of” che raccoglie il meglio del repertorio del cantautore palermitano

“Simbiosi Totale – The Very Best of Andrea Gioè” è il terzo best of (nonché il 14° album in carriera) del cantautore palermitano Andrea Gioè. Un progetto che rappresenta pienamente l’artista oggi: autentico, maturo e profondamente personale, proprio come la title track “Simbiosi Totale”, dedicata ai suoi genitori finalmente ricongiunti in cielo. Il brano è anche l’unico inedito della raccolta e ne costituisce il cuore emotivo.





L’album si compone di 42 tracce — un numero simbolico che richiama gli anni dell’artista — e attraversa l’intero percorso musicale di Gioè: dal debutto con “A testa alta” (2009) fino all’ultimo EP “Piramide” (2025).

Prodotto da Andrea Gioè per A.G. Production, “Simbiosi Totale” sarà disponibile dal 20 maggio 2026 su tutte le principali piattaforme digitali. Arrangiamento, mix e mastering della title track a cura di Alex Vecchietti per Retro Reverb Records. Edizioni musicali: Magilla Spettacoli. Distribuzione digitale: Pirames International Srl.





TRACKLIST

CD 1

Simbiosi totale

Ardente sogno (…con brio)

Piramide

Le persone speciali

Andrea! (…sto rinascendo)

Lo so

Papà

Nel cammino delle mie minchiate

Tirchio

Picciriddu

L’Eclettico

Andriam eromA

Io musica e tu canto

Mafia

Niente regali da scartare per Natale

Premura

Fiamma gemella

XXL Man!

Tempo al tempo

Mandami una mail

Nel bene e nel male





CD 2

U mari

Dark side

Senza te

Faccia a faccia!

L’Angelo Bianco (…Papa Giovanni Paolo II)

Futti e futtitinni!

L’Ottimista!

Copioso silenzio

Ri pupi à realtà!

Sei il bene

Fratel Biagio Conte

Paura fuoriposto

Radura

Il canestro sognato

Encore je reste

Musica blu

Fidarsi…

Buena suerte

L’ultima goccia di utopia (…Ginevra Maria)

U Re ri spoiler!

Normale amministrazione

Multilink: https://pirames.lnk.to/SimbiosiTotale





PERCORSO ARTISTICO

Andrea Gioè è un cantautore palermitano attivo dal 1994, autore di oltre 400 canzoni. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 14 album, 14 EP e 6 libri. Ha firmato le musiche di tre film del regista Carlo Comito, vincitore dello Special Prize allo Sport Film Festival, e le sue canzoni sono state interpretate da diversi artisti. Nel 2004 si forma a Cinecittà Campus studiando canto con Tosca, F. Rosciglione, M.G. Fontana e G. Scalise. Tra i principali traguardi:

“Andrea! (…sto rinascendo)” selezionata al MEI Indie Music Like, raggiungendo la 46° posizione

“L’Eclettico (Chronos Collection 1994/2021)” raggiunge 2.500.000 stream

“Nel cammino delle mie minchiate” arriva al primo posto radio Airplay Indipendenti

“Le persone speciali” supera 13 milioni di visualizzazioni su TikTok, utilizzata in oltre 42.000 video

“Ardente sogno” supera i 470.000 stream

L’EP “Piramide” ottiene recensioni su SkyTG24 e TGCom24

Il 20 maggio 2026 pubblica “Simbiosi Totale – The Very Best of Andrea Gioè”.

È attualmente in lavorazione “Poesie e non”, la sua prima raccolta di poesie dal 96 trasformate in canzoni; nel 2027 tornerà con “Scaturigine”, un inedito ritorno alle origini compositive.





LINK UFFICIALI

Sito ufficiale: https://www.andreagioe.it/

Facebook: https://www.facebook.com/andreagioe

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/6k9yMJV47Kg01heORpVVKt

Instagram: https://www.instagram.com/andrea.gioe/

Luogo: PALERMO, SICILIA

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