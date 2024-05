Il ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni Giuseppe Valditara e il senatore Nino Germanà faranno visita, martedì 21 maggio alle 11:00, alla sede dell’Ente Superiore Formazione e Orientamento, in corso dei Mille 893 a Palermo.

Un momento importante per il personale docente e amministrativo dell’E.S.F.O. che, insieme agli allievi, accoglierà i due esponenti politici illustrando loro le attività e i contenuti dell’azione formativa svolta quotidianamente.

“Siamo consapevoli – afferma la direzione dell’E.S.F.O. – del ruolo fondamentale che la buona organizzazione del sistema scolastico e la qualità dell’offerta formativa rivestono nel garantire opportunità, anche umane e sociali”.

All’incontro con il ministro saranno presenti Adele Allegra ed Enzo Testagrossa, in rappresentanza della Direzione e della Presidenza dell’E.S.F.O. e la coordinatrice della scuola Serena Russo.

“La scuola ha l’arduo compito di educare i ragazzi al lavoro di squadra – spiega la Direzione – e ai valori del confronto e della condivisione, stimolando e incentivando la motivazione per lo studio e la passione per il lavoro”.

Gli ideali dell’E.S.F.O. sono racchiusi nelle parole di Papa Francesco, che ha sottolineato come una valida formazione costituisca il migliore antidoto alla dispersione scolastica, oltre che una risposta alla domanda di lavoro in diversi settori dell’economia.

“Le parole del pontefice – conclude la Direzione – si sposano alla perfezione con gli obiettivi e il lavoro che svolgiamo ogni giorno in aula, luogo dove si educa all’onestà, alla dignità, al riscatto sociale, al sacrificio e al cambiamento”.

