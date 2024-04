Il “rastaman” siciliano per eccellenza, l’artista, l’attivista politico, il docente nelle carceri, l’amico della famiglia di Bob Marley, ma anche di Piero Pelù e Mauro Rostagno.

È una storia infinita da riassumere quella di Giuseppe Giacalone, in arte Jaka, l’intervistato della puntata numero 24 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista, Jaka ha parlato non solo della sua vita tra palco e realtà – che lo vede anche impegnato nelle carceri minorili a insegnare musica ai ragazzi – ma anche della spiritualità giamaicana e delle sue quotidiane lotte per migliorare la Sicilia e i siciliani attraverso anche i principi della cultura del rastafarianesimo e la musica come strumento terapeutico. E ancora: le droghe, le dipendenze, la sua posizione sul ponte sullo Stretto di Messina, il ricordo dei giornalisti Pippo Fava e Mauro Rostagno, le avventure da ragazzino per andare a vedere un concerto di Frank Zappa a Palermo, il rapporto con la famiglia di Bob Marley, gli artisti incontrati nel corso della carriera.

Il podcast Egoriferiti lo potete trovare su:

