Il Museo Civico “Antonino Di Vita” di Licodia Eubea rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la conoscenza dell’archeologia dell’entroterra siciliano e per la valorizzazione della storia più antica del territorio. Intitolato all’archeologo Antonino Di Vita, il museo raccoglie ed espone reperti provenienti da scavi e ricognizioni effettuati nel territorio comunale e nelle aree limitrofe, documentando una frequentazione umana continua dal Neolitico all’età classica.

Lo spazio museale è inserito nella Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto nato per iniziativa dell’ANCI Sicilia a cui, fino ad oggi, hanno aderito 101 comuni e 234 musei. Tutte le informazioni disponibili sul portale musei-sicilia.it.





L’allestimento è organizzato secondo un criterio cronologico e tematico e consente di seguire l’evoluzione degli insediamenti antichi, con particolare attenzione alla fase dell’abitato siculo e al successivo processo di ellenizzazione. Tra i materiali esposti si distinguono ceramiche preistoriche, reperti di età arcaica e classica, vasellame di produzione locale e materiali di importazione greca, che testimoniano i contatti culturali e commerciali del territorio nel Mediterraneo antico.

Un ruolo centrale è occupato dalla cosiddetta “facies di Licodia Eubea”, riconosciuta come espressione originale della produzione ceramica locale, caratterizzata dalla fusione di elementi indigeni e greci. I reperti conservati nel museo provengono anche dalle ricerche condotte tra XIX e XX secolo, tra cui quelle avviate da Paolo Orsi, e dalle successive campagne archeologiche realizzate in collaborazione con la Soprintendenza e con istituzioni culturali locali.





Il museo non è solo luogo di conservazione, ma anche spazio di divulgazione e partecipazione culturale, sede di attività didattiche, incontri e iniziative legate alla promozione dell’archeologia e della storia locale.

Licodia Eubea, comune della provincia di Catania, è un centro dell’entroterra ibleo con una storia millenaria. Il suo territorio è abitato sin dalla seconda metà del V millennio a.C. e ha rivestito un ruolo significativo come insediamento siculo ellenizzato tra il VI e il V secolo a.C. Il borgo conserva un centro storico di impianto tradizionale e un forte legame con le proprie radici culturali, oggi valorizzate attraverso il museo e le numerose iniziative di carattere archeologico e divulgativo.





Il Museo Civico si inserisce, quindi, in un più ampio contesto di tutela e promozione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di Licodia Eubea, contribuendo a rafforzarne l’identità culturale e l’attrattività turistica.

Il Sindaco, Santo Randone: “Desidero ringraziare ANCI Sicilia per la costituzione della Rete dei Musei, uno strumento di grande valore che consente una mappatura capillare dei presìdi culturali e degli attrattori turistico-archeologici della nostra Isola e che, al tempo stesso, incentiva la creazione di reti turistiche e culturali tra i territori, rafforzando una visione condivisa di sviluppo e valorizzazione del patrimonio.

Il Museo Civico “Antonino Di Vita” rappresenta per Licodia Eubea non solo uno spazio espositivo, ma un luogo vivo e attivo di ricerca, formazione e partecipazione. È frequentato quotidianamente da studenti e studentesse, accompagnati da docenti universitari e dai funzionari della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, che operano sul nostro territorio.





Di recente, ad esempio, è stata inaugurata una nuova vetrina espositiva dedicata a reperti di epoca islamica, frutto delle ricerche condotte da studenti e dottorandi che ogni anno partecipano agli scavi nelle grotte del territorio e successivamente curano lo studio e la catalogazione dei materiali. Questo conferma il ruolo del museo come laboratorio permanente di conoscenza e come punto di riferimento per la valorizzazione scientifica e culturale della nostra storia.

Invitiamo cittadini e visitatori a scoprire Licodia Eubea, un luogo in cui il patrimonio archeologico, il paesaggio e le tradizioni dialogano in modo autentico: il museo è la porta d’ingresso ideale per conoscere un territorio ricco di storia, capace di offrire un’esperienza culturale profonda e di grande suggestione”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.