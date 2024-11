Gela, 30 novembre 2024: Al via il “FORUM DEL FARE IV” con Claudio D’Angelo e il lancio del Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto

Siamo entusiasti di annunciare che il 30 novembre 2024 si svolgerà a Gela il “FORUM DEL FARE IV”, un evento culturale e sociale di grande rilevanza, destinato a segnare un momento significativo nella storia della città e dell’intera Sicilia.

L’apertura del Forum sarà caratterizzata da una lectio magistrale di Claudio D’Angelo, noto autore di opere come “La Storica dei Siculi”, “Shekelesh” e “I Siculi”. La sua lezione offrirà una preziosa introduzione al progetto innovativo del “Museo d’Arte Contemporanea a Cielo Aperto”, un’iniziativa ambiziosa che punta a trasformare Gela in un centro di riferimento per l’arte e la cultura contemporanea, dove bellezza e storia si intrecciano in modo unico.

L’intervento di D’Angelo rappresenterà un’importante opportunità per ispirare artisti, giornalisti, politici e cittadini a riflettere sul futuro della città e sull’essenziale investimento nella cultura per promuovere un cambiamento positivo e duraturo. Questo evento sarà una piattaforma di discussione e progettazione per tracciare una nuova visione per Gela, valorizzando il potenziale artistico e culturale locale per stimolare la crescita e lo sviluppo del territorio.

Il “FORUM DEL FARE IV” si terrà presso La Capannina di Gela, una location simbolica che ha ospitato eventi di grande importanza per la comunità. La giornata sarà moderata da Graziano Amato, che guiderà i partecipanti in un dibattito su come realizzare una trasformazione autentica della città attraverso l’arte e la cultura.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Civico Gela Brainstorming APS e avvalora il patrocinio gratuito di Libero Consorzio di Caltanissetta, MODAVI, Conflavoro PMI, Assemblea Regionale Siciliana e Comune di Gela, che hanno offerto il loro supporto a titolo gratuito, contribuendo a conferire un valore aggiunto a questo evento di impatto culturale e sociale.

Il “FORUM DEL FARE IV” si presenta come un’importante occasione di riflessione e confronto per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita di Gela e della Sicilia, valorizzando cultura e creatività come leve per un futuro prospero.

Contatti:

gelabrainstorming[at]tiempolibresite.com

www.gelabrainstorming.com

https://www.facebook.com/forumdelfare/

Luogo: GELA, VIALE MAZZARA DEL VALLO, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.