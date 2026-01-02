Una giornata di impegno, simboli e speranza. Si è conclusa questa mattina alla spiaggia della Tonnara l’iniziativa “Il nostro regalo di Natale al mare”, un evento che ha visto la comunità di Sciacca unirsi per un gesto concreto di amore verso il proprio territorio.

L’iniziativa è stata organizzata da Marevivo Sicilia ETS insieme al Museo Diffuso dei Cinque Sensi e all’Istituto Superiore “Amato Vetrano”, con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione delle associazioni L’Altra Sciacca , ASD Sciacca Full Immersion e del Resort “La Tonnara di Sciacca”.

In totale, sono stati raccolti circa 30 sacchi di rifiuti (di cui 7 di solo polistirolo) per un peso complessivo di circa 400 kg, che saranno smaltiti nelle prossime ore dalla ditta incaricata.

Il momento più significativo della mattinata ha ribaltato una triste abitudine: “Normalmente accade che le persone portino via le conchiglie dalle spiagge lasciando invece i propri rifiuti,” spiegano i volontari di Marevivo Sicilia. “Oggi abbiamo voluto fare l’esatto contrario: abbiamo liberato la sabbia da ciò che è estraneo e dannoso, restituendo al mare ciò che gli appartiene”.

Il compito di restituire le conchiglie all’acqua è stato affidato ai bambini più piccoli, un gesto simbolico per sottolineare che la natura non va saccheggiata, ma protetta.

Con questa azione, Marevivo Sicilia ETS chiude ufficialmente le attività di un 2025 caratterizzato da una presenza costante sul campo per la difesa del mare, innumerevoli campagne di sensibilizzazione e un intenso lavoro di educazione ambientale nelle scuole della regione.

“Chiudiamo questo 2025 con l’immagine bellissima dei pacchi regalo stracolmi di rifiuti che vengono portati via e quella dei bambini che restituiscono le conchiglie al mare,” dichiara Fabio Galluzzo, Presidente di Marevivo Sicilia. “È stato un anno di grandi battaglie e grandi soddisfazioni. Vogliamo ringraziare la Cooperativa di Comunità “Identità e Bellezza”, l’Istituto Amato Vetrano, il Comune di Sciacca, i partner e tutti i cittadini che ci sono stati accanto. Con questo gesto di cura verso la spiaggia della Tonnara, auguriamo un felice e sostenibile anno nuovo a tutta la cittadinanza di Sciacca.”





Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

