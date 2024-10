Domenica 13 ottobre, alle ore 17,30, nello spazio artistico Roots, in via Borrello, 73, a Catania, va in scena ‘Il cartastorie: un principe piccolo, piccolo”, prodotto dalla compagnia calabrese TeatroP. È la rappresentazione del cartellone della rassegna de ‘Il Teatro dei Giganti’, rivolta alle generazioni future e a tutta la famiglia.

Il racconto prende spunto dal ‘Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry’. Atterrato malauguratamente nel deserto, un pilota d’aerei fa la conoscenza di un ometto molto speciale. E fin qui tutto come da copione. La nota storia del Piccolo Principe, però, viene tagliuzzata e rincollata, alla scoperta di incontri ed esperienze inedite. Il Principe piccolo piccolo racconterà, infatti, del suo viaggio nell’universo, di tutte le cose belle che ha visto e di chi ha conosciuto. Tanti i mondi sconosciuti: un pianeta innevato, uno pieno di pesci, uno sorretto dalle farfalle… e tanti altri ancora.

È uno spettacolo-laboratorio guidato da due buffi animatori Cartina e Maestro Carta. Quest’ultimo è un signore silenzioso e molto abile, che con la carta inscenerà manualmente le avventure che il Principe piccolo piccolo vorrà raccontare. Le sue sono autentiche magie, costruzioni molto curiose e difficili nella realizzazione che, incredibile ma vero, sono fatte solo di carta! Ad animare le costruzioni di carta, origami e kirigami, talvolta saranno proprio i bambini, partecipando così alla narrazione. Lo spettacolo è uno spunto originale per parlare di ecologia, riciclo e riutilizzo in tempi come questi dove ogni albero è più che mai importante e speciale. Gli attori in scena sono Greta Belometti e Giuseppe Ferrise. La regia è a cura di Piero Bonaccurso.

Un cartellone pieno di spettacoli adatti a tutti. Il 19 e 20 ottobre è la volta di ‘Cenerentola’ prodotto dalla compagnia Effimero Meraviglioso; ‘Sonnellina’ andrà in scena il 3 novembre curato da La Casa di Creta; il 10 novembre ci sarà lo spettacolo ‘Al mare’ di e con Claudio M. Paternò con pupazzi e scene di Ada Mirabassi, prodotto da Micro Teatro Terra Marique e Teatro di Figura Umbro; infine, il 24 novembre andrà in scena ‘L’aviatore’ curato da Collettivo Clochart.

Antonella Caldarella e Steve Cable, fondatori de La Casa di Creta – Teatro Argentum Potabile: “Anche per quest’autunno – inverno abbiamo pensato un cartellone interessante per gli spettatori di oggi. Una magica teatralità che faccia appassionare tutti, dal più piccolo al più grande”.

Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero: 353.4304936





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.