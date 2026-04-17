Dal 13 maggio arriva in libreria “Mafiaville”, il nuovo romanzo di Gabriele Cantella, pubblicato da iDobloni Edizioni per la collana Enigmi. Il libro sarà presentato in anteprima il 17 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Ambientato nella Gela degli anni ’80, “Mafiaville” racconta dall’interno le dinamiche della criminalità organizzata, seguendo la parabola di personaggi immersi in un sistema dominato da violenza, gerarchie e logiche di potere. Al centro della narrazione, figure come il sicario Tano U Trunzu, attraverso cui prende forma un universo narrativo duro e privo di mediazioni.





Cantella ha uno stile diretto e un linguaggio che restituisce con realismo ambienti e tensioni del contesto mafioso, evitando ogni forma di idealizzazione. Ne emerge un ritratto della società in cui la dimensione individuale si confronta costantemente con codici rigidi e spesso disumanizzanti.

Con “Mafiaville”, Cantella propone un’opera che si inserisce nel filone del noir italiano contemporaneo, offrendo uno sguardo focalizzato sulle radici culturali e sociali della violenza, più che sulla sua spettacolarizzazione.





La presentazione al Salone del Libro rappresenta il primo appuntamento pubblico dedicato al volume, che sarà disponibile nei principali canali di distribuzione dal 13 maggio 2026.

Prima presentazione di Mafiaville

Domenica 17/05 – ore 16.15 Sala Nuovi Editori – Salone del Libro di Torino

Gabriele Cantella con Salvatore Sconzo

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