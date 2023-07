“Mentre a Roma Bonelli propone il reato di negazionismo climatico, mostrando un discreto scollamento dal Paese reale, noi più semplicemente chiediamo, con una mozione, all’Amministrazione di rispettare la legge 113/92 che obbliga i Comuni a piantare un albero per ogni nuovo nascituro in città. La lotta per la tutela dell’ambiente passa dalle azione quotidiane, dai gesti semplici, come piantumare le città. Non bisogna inventare nuovi divieti ma mettere Comuni e cittadini nelle condizioni di rispettare le leggi. Rinvigorire i polmoni verdi delle nostre città è una esigenza non più procastinabile oltreché un obbligo di legge!”

Il movimento liberi e solidali

Zicari

Hamel

Biongiovi

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.