In campo con la Juve. È successo al piccolo Davide Russo, siracusano, che ha avuto la possibilità di scendere in campo con i suoi beniamini nella gara che si è disputata all’ u Power Stadium di Monza.

Il piccolo accompagnato dal padre, Lino Russo, ha avuto modo di vivere dal vivo l’ ebbrezza di una partita della massima serie in uno stadio gremito . Un sogno che è diventato realtà grazie alla disponibilità e sensibilità Dello Slo della società brianzola Vincenzo Iacopino che ha regalato al piccolo siracusano due giorni indimenticabili.

La visita al centro sportivo Luigi e Silvio Berlusconi il giorno prima alla scoperta della funzionale r struttura con foto con i giocatori come Pereira ed Izzo e i saluti del capitano Matteo Pessina del quale è stata anche donata la maglia. Prima del match il tour dell’ U Power stadium e poi l’ ingresso in campo con il difensore bianconero Kalulu .

“Davide _- commenta il padre – non dimenticherà più questi giorni , ha coronato il suo sogno e per questo non posso che ringraziare lo Slo dell’ Ac Monza Vincenzo Iacopino per la sua gentilezza, professionalità e disponibilità. Siamo stati anche nel ritiro della Juve sotto una temperatura direi glaciale. Si aspettava che Vlahovic uscisse per un saluto o autografo, ma purtroppo non è stato possibile. Poco importa, si è rifatto con Kalulu “.

