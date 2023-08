Il Planetario di Villa Filippina in tour a Segesta: giovedì 10 agosto un viaggio tra i pianeti con l’atmosfera suggestiva del tempio di sera.

Non appena il sole sarà tramontato sarà possibile vedere proiettate su grande schermo immagini del profondo cielo sia registrate che dal vivo con l’ausilio di telescopi di ultima generazione e la guida del direttore del planetario Marcello Barrale, filosofo della scienza, e dei tecnici Massimo Torcivia e Sandro Gagliano.

Ad accompagnare le proiezioni saranno le note di Alfredo Giammanco, che regalerà agli spettatori una sonorizzazione dal vivo con musica elettronica.

Start ore 21.30 con quattro turni fino alle 23,45

Modalità di partecipazione

Vendita online, in biglietteria e via call center

Intero € 10.00

Ridotto € 5.00 – Under 18, studenti universitari, over 65, soci Unpli, residenti dei Comuni di Calatafimi Segesta, Salemi, Contessa Entellina, Poggioreale e Custonaci, titolari di Guest card, accompagnatori di disabili con ingresso gratuito, visitatori Parco Archeologico con biglietto d’ingresso e gruppi superiori a 20 persone).

Gratuito bambini sotto i 6 anni e disabili – solo in cassa

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=7B2DEFBC-AE77-B069-168A-018800D88230&catalogid=104E3700-5FA0-4CEC-3F3C-018804FA3038&lang=it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.