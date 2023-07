Il Policlinico “Paolo Giaccone” ha aggiornato e pubblicato open access il documento informativo su prevenzione e cura dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaco (il cui acronimo comune è MRONJ) a carico principalmente dei pazienti oncologici ma anche, in minor misura, dei pazienti osteometabolici.

L’osteonecrosi della mandibola e del mascellare superiore associata al trattamento con farmaci è un evento avverso farmaco- correlato che può influenzare in larga misura la qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.

L’ultimo aggiornamento di questo documento, a cura della unità semplice dipartimentale di Medicina orale di cui è responsabile la professoressa Giuseppina Campisi, era avvenuto nel 2014, a seguito delle Raccomandazioni ministeriali per la tutela della salute orale dei pazienti oncologici, alla cui stesura aveva partecipato la professoressa Campisi.

In quasi un decennio, le nuove evidenze scientifiche hanno indotto gli specialisti dell’Azienda ospedlaiera universitaria ad aggiornare i protocolli sia alla luce delle raccomandazioni delle società scientifiche, sia della propria attività ed esperienza clinica anche su sottogruppi di popolazione a rischio, non ancora ben definiti dalla Letteratura internazionale.

Dal 2012 al 2022, infatti, l’unità dipartimentale di Medicina orale ha seguito in prevenzione primaria più di 1000 pazienti a rischio di MRONJ e ha diagnosticato e curato 325 casi di malattia, eseguito più di 500 estrazioni dentarie in pazienti a rischio di MRONJ.

Destinatari del documento disponibile sul sito del Policlinico al link https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/news/2023/PROMAFAOUP.pdf sono gli odontoiatri, igienisti dentali, medici di base e tutti gli specialisti coinvolti nel percorso di cura dei pazienti in trattamento o in previsione di trattamento con farmaci associati a osteonecrosi.

In estrema sintesi, il testo aggiornato dagli esperti del Policlinico intende standardizzare l’applicazione dei protocolli di prevenzione al fine di ridurre l’incidenza di MRONJ in pazienti sottoposti a terapia con determinati classi di farmaci.

“Il documento aggiornato – spiega la ProfessoressaCampisi – condiviso anche con la Direzione Sanitaria, è veloce da consultare, con schemi e algoritmi di prevenzione, di comunicazione e di management odontoiatrico, insieme a format di Consenso informato dedicato e di comunicazione con il Medico/Oncologo curante. Altra novità è il format per la segnalazione ad AIFA della Reazione avversa a farmaco, quale la MRONJ è definita. Tutta questa messe di informazioni e materiale clinico-pratico – conclude Campisi – il Policlinico lo ha messo a disposizione di tutti gli operatori sanitari anche non operanti all’interno del nosocomio. Questo per dare principalmente seguito alla propria mission di didattica, ricerca e assistenza, e per permettere alla sanità territoriale di garantire pari standard di cure”.

