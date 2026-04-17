Il Ponte delle Teste Mozze rappresenta un potente simbolo della memoria storica e popolare della città di Palermo. Recentemente riportato alla luce dopo oltre un secolo di oblio, il ponte sta diventando il fulcro di un nuovo dibattito sulla valorizzazione del patrimonio sotterraneo della capitale siciliana.

Sulla questione è intervenuto Adriano Cacciatore, responsabile del dipartimento culturale cittadino dell’UDC, che ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento per l’identità del quartiere e dell’intera città. Secondo Cacciatore, il recupero del Ponte delle Teste Mozze rappresenta un’opportunità straordinaria per creare un percorso turistico e culturale che colleghi il Ponte dell’Ammiraglio, patrimonio UNESCO, con le tradizioni più profonde e viscerali di Palermo, come il culto delle Anime dei Corpi Decollati.





Cacciatore ha evidenziato come la riscoperta, avvenuta quasi per caso durante i lavori per la linea del tram nel 2014, debba ora trasformarsi in un progetto di fruizione permanente. L’esponente dell’UDC ha ribadito l’impegno del dipartimento culturale nel promuovere iniziative che non si limitino alla semplice conservazione del sito, ma che lo rendano un luogo vivo, capace di raccontare alle nuove generazioni la complessa stratificazione storica del fiume Oreto e degli eventi legati all’epopea garibaldina e alla giustizia antica.





Il ponte, ricostruito in pietra nel 1577 e ristrutturato nelle forme attuali intorno al 1834, deve il suo nome macabro al cippo marmoreo dove venivano esposte le teste dei condannati a morte. Oggi, grazie anche all’attenzione di figure come Adriano Cacciatore e al lavoro di associazioni come Le Vie dei Tesori, questa struttura sotterranea sta finalmente uscendo dall’oscurità, offrendo ai visitatori uno sguardo inedito sulla Palermo borbonica e sulle leggende che ancora oggi animano il vicino Santuario dei Decollati.

Antonio Minnella

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