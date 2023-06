Il presidente del Consiglio comunale di Monreale e deputato regionale Marco Intravaia: “Un onore accogliere il capo dello Stato Sergio Mattarella, il re di Spagna Felipe VI e il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa

di Press Service

27/06/2023

Una giornata storica ed emozionante per Monreale. Insieme al sindaco Alberto Arcidiacono e all’arcivescovo di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi, abbiamo accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il re di Spagna Felipe VI e il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa. È stato un onore accompagnarli nella visita al duomo e al chiostro, dove sono rimasti incantati dalla bellezza e dal significato teologico e artistico del Pantocratore e dei mosaici, spiegati con precisione e competenza dall’arciprete del duomo Nicola Gaglio. Una grande occasione di visibilità per la nostra città che continua ad attrarre con i suoi tesori Capi di Stato e sovrani, riuscendo sempre ad emozionarli. Ringrazio il presidente Mattarella per questa visita a Monreale che gli ha riservato un’accoglienza affettuosa, con ripetuti e prolungati applausi”. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che è anche deputato regionale, dopo avere accompagnato il Presidente della Repubblica Mattarella insieme ai Capi di Stato della Spagna e Portogallo, in visita al duomo e al chiostro di Monreale.

