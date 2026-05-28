Un importante riconoscimento ai valori dell’artigianato, della dedizione e della trasmissione del sapere: Camillo Alessi, presidente di Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) Confartigianato Palermo, è stato insignito del prestigioso titolo di Maestro d’Opera e d’Esperienza.

Con il titolo di Maestro d’Opera e d’Esperienza, Camillo Alessi, 74 anni, ex impiantista e oggi impegnato nel sociale, assume una figura centrale di “cerniera” tra tradizione e innovazione. La missione principale legata a questa qualifica è la salvaguardia e la trasmissione della memoria e del sapere manuale, offrendo supporto e fungendo da tutor per le nuove generazioni che desiderano intraprendere la strada dell’artigianato.

Alessi ha ritirato anche il premio per Rosario La Piana, anche lui ex impiantista in pensione.

L’Albo Nazionale di Maestro d’Opera e d’Esperienza, istituito da Anap Confartigianato, non è un semplice registro anagrafico, ma rappresenta il massimo riconoscimento della federazione, che premia i professionisti che hanno dedicato la propria vita al sistema artigiano, distinguendosi per competenza, correttezza professionale e impegno nel sociale.

Per accedere a questo Albo, il Consiglio nazionale valuta rigorosamente il possesso di requisiti d’eccellenza, tra cui una consolidata anzianità di attività, almeno 40 anni, ridotti a 30 per specifiche qualifiche territoriali, la perizia nel proprio mestiere e l’attivismo all’interno del sistema associativo e della comunità.

«Desidero – dice Camillo Alessi – esprimere le mia più sincera gratitudine per avermi insignito del titolo di Maestro d’opera. Ricevere questo riconoscimento rappresenta per me un traguardo importantissimo».





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