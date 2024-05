Un percorso intensivo di scrittura cinematografica con due autori conosciuti a livello nazionale, come Ignazio Rosato e Paolo Pintacuda ed una masterclass cinematografica con il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì. Sono queste le attività collaterali della I edizione del festival cinematografico Borgo Film Fest- Premio Frank Capra che si terrà a Bisacquino dal 20 al 23 giugno 2024.

● Il workshop di sceneggiatura dal titolo: “Scrivere il cinema: le storie, i luoghi e le persone ” avrà luogo nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno presso la Sala Frank Capra – Museo etno-antropologico di Bisacquino.

Questo workshop intensivo è l’opportunità per arricchire il bagaglio di conoscenze nel settore della scrittura cinematografica, grazie a due sceneggiatori di importanza nazionale nel settore cinematografico. È rivolto a giovani professionisti desiderosi di affinare le proprie competenze, ma anche a principianti o studenti, indipendentemente dal livello di formazione ed esperienza posseduto. “Scrivere il cinema: le storie, i luoghi e le persone” è un workshop intensivo esperienziale e pratico, strutturato da Ignazio Rosato e Paolo Pintacuda per fornire tutti gli strumenti fondamentali per trasformare le idee in sceneggiature coinvolgenti e arricchito da tre work experience: “Immaginare attraverso i luoghi, Immaginare attraverso le persone, Verso la storia – Prove di scrittura di un concept”.

● La Masterclass cinematografica dal titolo “Riflessioni sul Cinema e il suo Immaginario” avrà luogo il 23 giugno mattina presso il Teatro comunale di Bisacquino. Un’occasione unica (e aperta a tutti) per sperimentare, migliorare e approfondire le tecniche cinematografiche grazie al pluripremiato cineasta e direttore della fotografia Daniele Ciprì, vincitore di un Globo d’Oro, un nastro d’argento, due David di Donatello e nuovamente in concorso ai prossimi David 2024.

● Sino al 10 maggio registi e sceneggiatori di tutta Italia e dall’estero possono ancora concorrere con cortometraggi di fiction e documentari o sceneggiature al bando “Borgo Film Fest – Premio Frank Capra”, Il festival del turismo cinematografico nei borghi.

Per informazioni sul programma e la modalità di iscrizione e partecipazione vi rinviamo al sito web ufficiale: www.borgofilmfest.it .

Borgo Film Fest – Premio Frank Capra si svolge a Bisacquino (PA), un borgo dell’entroterra siciliano, dal 20 al 23 giugno 2024. Il Festival mira a consolidare la sinergia tra il cinema e il turismo, valorizza e promuove i borghi storici diventando un motore di sviluppo territoriale. Il punto distintivo del festival è la valorizzazione del regista nativo di Bisacquino: il Genius Loci Frank Capra. Questa dimensione viene integrata in modo organico all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana, contribuendo a preservare e valorizzare la storia locale.

Borgo Film Fest – Premio Frank Capra è finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Bisacquino nell’ambito del progetto “Bisacquino Borgo del Cinema e delle arti” del programma PNRR “Investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi storici” – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Il Borgo Film Fest – Premio Frank Capra ha ricevuto il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Università degli Studi di Palermo.

Borgo Film Fest – Premio Frank Capra è alla sua prima edizione ed è un progetto fortemente voluto da Elena Costa, direttrice artistica del festival e founder della casa di produzione Sicily Entertainment Srl con sede a Bisacquino.<< Sono un’imprenditrice culturale siciliana che ha scelto di investire nell’industria cinematografica della Sicilia perché credo fermamente che il Cinema può e deve essere un potente veicolo di sviluppo economico e di promozione culturale e turistica per la nostra regione.>> dichiara Elena . Il bando di concorso è aperto a registi e sceneggiatori provenienti da tutta Italia e dall’estero e scade il 10 maggio. Ai selezionati verrà offerta una possibilità di distribuzione del proprio cortometraggio con WeShort.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.