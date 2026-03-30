Il S.I.Lav. – Sindacato Italiano Lavoratori, nuova realtà confederale nazionale in forte espansione e da sempre attenta alle problematiche del mondo del lavoro, annuncia l’attivazione di un Osservatorio Nazionale dedicato al sistema carcerario italiano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accogliere e analizzare le istanze provenienti sia dal comparto lavorativo sia dall’ambito penitenziario. Attraverso il proprio Ufficio Stampa, il sindacato lavorerà all’elaborazione di proposte concrete e all’individuazione di soluzioni efficaci per migliorare le condizioni del settore.





«Abbiamo attivato un Osservatorio Nazionale sul sistema carcerario — dichiara Gaetano Giordano, Segretario Nazionale del S.I.Lav. — che rappresenta un vero faro sugli Istituti Penitenziari. Daremo voce alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, monitorando al contempo le condizioni di vivibilità delle persone detenute, con particolare attenzione ai minori».

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