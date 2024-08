Inizia il conto alla rovescia per la terza tappa del Sicily Food Festival, uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana, che si svolgerà lungo via Cesare Civello a Campofelice di Roccella dal 16 al 18 agosto. Promosso dalla Sicily Event di Davide Merlino, recentemente riconfermato ambasciatore e delegato nazionale per lo street food in Sicilia, il festival rappresenta un’occasione unica per celebrare le eccellenze enogastronomiche dell’isola. Ancora una volta, la manifestazione si avvale della preziosa partnership con SudGusto, il giornale online del gruppo editoriale SudPress, specializzato in enogastronomia e turismo di settore.

Oltre 50 espositori provenienti da tutta la Sicilia animeranno le strade di Campofelice di Roccella, offrendo una vasta gamma di prodotti tipici. I visitatori avranno l’opportunità di degustare birre artigianali, street food con e senza glutine, e dolci prelibatezze pensate per soddisfare anche i palati più esigenti. Il festival non si limita al cibo: musica, laboratori, intrattenimento, conferenze e attività di sensibilizzazione ambientale e alimentare arricchiranno l’evento, rendendolo una vera e propria celebrazione della cultura siciliana.

“Sono davvero emozionato per questa nuova edizione del Sicily Food Festival – ha dichiarato Davide Merlino-. Ogni anno, questo evento cresce in partecipazione e significato, e sapere di essere stato riconosciuto come ambasciatore per lo street food in Sicilia mi riempie di orgoglio. Questo titolo mi motiva ancora di più a promuovere le tradizioni culinarie della nostra isola, un patrimonio che merita di essere valorizzato e condiviso con il mondo. Questa edizione sarà davvero speciale ed emozionante per me, perché avrò la possibilità di rendere omaggio a mio fratello Piero, che è stato più di un semplice fratello, è stato una guida, quasi un padre. L’inaugurazione sarà aperta proprio dal gruppo con cui suonava, un modo per sentire ancora la sua presenza e dirgli grazie per tutto ciò che ha fatto per me. Ricordarlo così, attraverso la musica che amava, è il mio modo di mantenere vivo il suo ricordo e l’immenso affetto che ci legava”.

Programma di tre giorni di pura eccellenza

Il festival prenderà il via il 16 agosto alle ore 19.00 con l’incontro trasmesso in diretta streaming da SudGusto sui canali social del Sicily Food Festival e di Sudpress, dal titolo”Mangiare con gusto & vivere in salute”, un momento di riflessione sull’importanza della Dieta Mediterranea e del cibo sostenibile. Questo talk, condotto dal direttore di SudGusto, Elisa Petrillo, vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Giuseppe Di Maggio, sindaco di Campofelice di Roccella, Davide Merlino, patron della manifestazione, Dario Costanzo, responsabile del Piano del GAL ISC Madonie, e diversi esperti di alimentazione e sostenibilità come Marzia Sucameli, nutrizionista clinica e Ciccio Caravello, di CiboTurista. E poi ancora Roberto Cipriano, presidente circolo Acli ekopolis, Sebastiana Mesi, referente del progetto AgriArmonia e Francesca Cerami, presidente dell’Idimed APS.

La serata continuerà con il Memorial Piero Merlino, in Piazza Garibaldi, animato da Samuele Palumbo, vincitore di “Tu sì que vales”, che offrirà una performance speciale. Il 17 e il 18 agosto, sempre a partire dalle19 talk con i protagonisti della Kermesse enogastronomica, e poi la sera musica con il concerto della tribute band di Ligabue, Radio Freccia, pronta a far vibrare la piazza con i più grandi successi del rocker italiano. Infine, il 18 agosto, il festival si concluderà con una serata animata da Radio Italia 60 con Peppe Palmigiano, che intratterrà il pubblico con brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

l Sicily Food Festival ha sempre puntato su un modello di evento che non solo celebra le eccellenze gastronomiche siciliane, ma che lo fa in modo sostenibile, ecco perché l’utilizzo di token digitali per tutti gli acquisti. Questo sistema innovativo riduce significativamente l’uso di carta e plastica, poiché i visitatori possono acquistare cibi e bevande utilizzando questi gettoni digitali, eliminando la necessità di contanti o biglietti cartacei. Il festival affronta la questione dell’uso dei bicchieri di plastica. In linea con la filosofia eco-friendly, i bicchieri monouso sono stati sostituiti con opzioni riutilizzabili.

Ogni visitatore può acquistare un bicchiere riutilizzabile, che potrà essere utilizzato per tutta la durata dell’evento. Questa soluzione non solo riduce drasticamente la produzione di rifiuti plastici, ma educa anche il pubblico a un consumo più consapevole e sostenibile.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.sicilyfoodfest.it/.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.