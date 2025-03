Il successo della pizza siciliana nel mondo. È partito da Agrigento il progetto di Fortuna Singapore che, a soli nove mesi dall’apertura ha conquistato un prestigioso riconoscimento nel mondo della pizza: il ristorante si piazza al 28° posto nella “50 Top Pizza Asia – Pacific 2025”, la classifica delle 50 migliori pizzerie dell’area Asia-Pacifico per il 2025. Si tratta della più influente guida di settore nel mondo della pizza, un simbolo dell’eccellenza della ristorazione italiana all’estero.

Oltre al posizionamento nella classifica, Fortuna si è aggiudicato anche il titolo di “Best Fried Food 2025 – Il Fritturista”, premio che celebra l’eccellenza nella tradizione del fritto italiano.

L’annuncio è stato dato oggi durante la cerimonia di premiazione della 50 Top Pizza Asia – Pacific 2025, che si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo. In questo contesto di eccellenza, il riconoscimento ottenuto da Fortuna Singapore conferma la sua rapida ascesa tra i migliori locali italiani della regione.





Le radici di Fortuna ad Agrigento: tutto nasce da Sitàri, tra le migliori pizzerie d’Italia

Alla base del successo di Fortuna Singapore c’è la storia e il know-how della pizzeria Sitàri, fondata nel cuore di Agrigento dalla famiglia Sorce. Con il tempo, Sitàri è diventata un punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità in Sicilia, grazie a un impasto studiato nei minimi dettagli e a una selezione rigorosa delle migliori materie prime italiane.

Un successo riconosciuto anche a livello nazionale: lo scorso anno, Sitàri è entrata nella classifica delle 100 migliori pizzerie italiane di 50 Top Pizza, posizionandosi al 99° posto. Un traguardo che conferma l’impegno della famiglia Sorce nella valorizzazione della vera pizza italiana, facendone un’eccellenza apprezzata non solo in Sicilia, ma in tutto il Paese.

Da questo solido punto di partenza, Giorgio Sorce e il suo team hanno deciso di portare l’anima di Sitàri nel dinamico panorama gastronomico di Singapore, una città in forte crescita come meta della ristorazione internazionale. Così è nato Fortuna Singapore, un locale che, in meno di un anno, ha saputo affermarsi tra le migliori pizzerie d’Asia, con un’identità ben definita e una proposta gastronomica che celebra il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



Inaugurato il 1° giugno 2024, alla vigilia della Festa della Repubblica Italiana, Fortuna Singapore nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana in Asia. Il sodalizio tra Giorgio Sorce, forte del successo di Sitàri, ed Egon Marzaioli, ideatore del brand Fortuna a Sydney, ha dato vita a un locale che in pochi mesi ha conquistato il pubblico locale e la critica internazionale.

Alla guida della cucina c’è Omar Tutino, chef talentuoso che ha portato a Singapore la sua esperienza e la sua capacità di valorizzare le materie prime italiane con un approccio creativo e contemporaneo. La comunicazione del progetto è affidata a Alessandra Gulino.

Il riconoscimento Best Fried Food 2025 – Il Fritturista premia la cura e la maestria con cui Fortuna interpreta la tradizione del fritto italiano.

Oggi Fortuna Singapore è diventato un punto di riferimento per la ristorazione italiana in Asia, offrendo un’esperienza gastronomica che va oltre il cibo e diventa un viaggio nella cultura, nei sapori e nelle tradizioni italiane. Il suo ingresso nella 50 Top Pizza Asia – Pacific 2025 e il premio per il miglior fritto dell’anno sono la conferma del grande lavoro svolto dal team e della crescente attenzione per la cucina italiana di qualità nel mondo.



