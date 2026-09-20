Un confronto tra due città del Sud sulle migliori pratiche che diventano esempio per migliorare i contesti socio-culturali ed economici. Sarà veramente particolare perché incrocerà quella di baresi che vivono a Palermo e l’altra di palermitani che hanno scelto Bari come loro residenza.

S’Intitola “Bari vs Palermo. Due città del sud, due identità, le buone pratiche a confronto” l’incontro che si svolgerà alle 18 di lunedì 21 settembre in piazzetta Bagnasco. Barese a Palermo, l’attrice Rossella Leone, dialogherà con Ivan Di Fiore, nel caso specifico il palermitano a Bari, specialista di innovation policy per la Regione Puglia.

Un altro degli appuntamenti dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor, e gemellata con Etna Book ed Efebo D’Oro.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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