Sarà certamente pronta per la messa in scena de La Traviata del Sicilia Classica Festival, nella serata di sabato 4 maggio, la nuova postazione per l’orchestra del Teatro Pirandello di Agrigento.

L’amministrazione del teatro- nell’ottica di dare maggiore spazio all’Opera, e non solo alla prosa, nella propria programmazione- si è infatti fatta carico dei lavori di ammodernamento del teatro che vedono in primis il ripristino della postazione per l’orchestra, la cosiddetta buca, che negli ultimi anni aveva preso posto direttamente sul palco.



“La messa in scena de La Traviata del Sicilia Classica Festival- dichiara Salvo Prestia, Direttore generale del Teatro Pirandello di Agrigento- sarà occasione per inaugurare questa nuova postazione, che non veniva utilizzata da circa dodici anni. Un evento, questo, che sancisce la volontà di variegare la nostra programmazione, di dare spazio a tutte le arti, e di contribuire a diffondere la cultura della lirica”.

“Ad Agrigento, ai suoi teatri e alle persone che li amministrano, ci lega un particolare affetto- dichiara il Direttore artistico, Nuccio Anselmo- per questo abbiamo deciso di creare due appuntamenti della nostra Traviata, e non soltanto uno, in questa città della Sicilia tanto legata alla cultura e all’arte”.

Ed effettivamente, due sono le date che vedranno in scena La Traviata di Verdi firmata Sicilia Classica Festival al Teatro Pirandello di Agrigento: sabato 4 maggio alle ore 21 e domenica 5 maggio alle ore 18.30.



È già possibile acquistare i biglietti: online sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Pirandello https://fondazioneteatropirandello.it/2024/04/il-teatro-pirandello-accoglie-la-traviata-del-sicilia-classica-festival/ o chiamando allo +39 0922- 590220 o direttamente al Botteghino del teatro aperto il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13, 30; Martedì e Giovedì dalle 15, 30 alle 18, 30.



Cast:

CLAUDIA URRU Violetta Valery

ROSOLINO CLAUDIO CARDILE Alfredo Germont

OHYOUNG KWON Giorgio Germont

GABRIELLA ALEO Flora Bervoix

FRANCESCO CIPRÌ Gastone

GIANLUCA FAILLA Barone Douphol

ALEX FRANZÒ Marchese D’Obigny

MARIA MELLACE Annina

ANGELO SAPIENZA Dottor Grenvil



Direttore FRANCESCO DI MAURO

Regia LORENZO LENZI

SCENE SICILIA CLASSICA FESTIVAL

COSTUMI FABRIZIO BUTTIGLIERI

COREOGRAFIE STEFANIA COTRONEO

DIRETTORE DI PALCOSCENICO CLEMENTINA CECERE

ORCHESTRA E CORO DEL SICILIA CLASSICA FESTIVAL

DIREZIONE ARTISTICA NUCCIO ANSELMO



