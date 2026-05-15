Un’occasione di approfondimento e dibattito su uno dei temi più attuali del rapporto tra Chiesa, diritto e società civile. Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 16:00, presso il Seminario Arcivescovile dei Chierici di Catania, si terrà la giornata di studio “Il Terzo Settore nella prospettiva degli Enti Ecclesiastici”, promossa dal Centro Servizi Volontariato Etneo (CSVE).

L’iniziativa riunirà esperti di diritto canonico e professionisti del settore per riflettere sulle trasformazioni normative e organizzative che coinvolgono oggi gli enti ecclesiastici all’interno del sistema del Terzo Settore.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente CSVE Salvatore Raffa. Seguiranno gli interventi del prof. Rev. Andrea D’Auria, decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, del prof. Rev. Michele Porcelluzzi, avvocato generale dell’Arcidiocesi di Milano e componente dell’Ufficio Nazionale problemi giuridici CEI, e del prof. Rev. Gianluca Belfiore, docente dell’Istituto Teologico San Paolo ed economo della Diocesi di Siracusa.

Nel suo intervento, dedicato a “Il regolamento, il patrimonio destinato e l’autorizzazione dell’Autorità ecclesiastica”, Gianluca Belfiore evidenzierà il valore strategico di questo percorso di aggiornamento per gli enti religiosi:

«Oggi gli enti ecclesiastici sono chiamati a confrontarsi con una trasformazione importante, che non riguarda soltanto gli aspetti giuridici o amministrativi, ma anche il modo stesso di abitare il territorio e rispondere ai bisogni sociali. Il Terzo Settore rappresenta una sfida e insieme un’opportunità: significa ripensare strumenti, responsabilità e modelli organizzativi senza perdere l’identità ecclesiale che caratterizza queste realtà».

Nel pomeriggio interverrà l’avvocato Gabriele Sorace, consulente legale CSVE e dottore in Diritto Canonico, con un approfondimento dedicato ai case studies e all’iscrizione al RUNTS del ramo ETS.

La giornata si concluderà con un dibattito finale aperto ai partecipanti.

Luogo: Seminario Arcivescovile dei Chierici, Viale V. Emanuele da Bormida, 56

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