Carlo Barbieri torna in libreria e negli store online dal 6 dicembre con “Il tesoro del pirata Dragut” (Edizioni Leima), un racconto ricco di emozioni e sorprese destinato ai giovani lettori dai 7 anni in su.

Giovannino è un bambino come tanti, con un sogno semplice: ricevere un videogioco per il suo compleanno. Ma il giorno tanto atteso sembra portargli una delusione: nessun videogioco. La nonna decide allora di portarlo… in una libreria!

Cosa ci potrà essere di interessante in posto pieno di libri? Il libraio Emanuele gli dice che il suo negozio, in realtà, è una vera e propria “fabbrica segreta di avventure”, e riesce a stuzzicare la curiosità di Giovannino regalandogli una misteriosa busta.

Nella tranquillità della sua cameretta, Giovannino aprirà quella busta e dentro ci troverà… un libro. La nonna lo inviterà a dare una possibilità a quelle pagine, e Giovannino si ritroverà immerso in una storia avvincente a bordo di un peschereccio, maltrattato dal crudele Padron Rocco e alla ricerca del misterioso tesoro del temuto pirata Dragut, rimanendone del tutto affascinato.

Ogni pagina de “Il tesoro del pirata Dragut” promette emozioni e sorprese, fino a un finale che lascerà i giovani lettori con la voglia di scoprire di più sul leggendario pirata.

