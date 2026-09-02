Dal 18 settembre al 17 gennaio la Chiesa di San Giuseppe al Duomo ospita un viaggio immersivo tra la grande nave, le vite dei suoi passeggeri e la tragedia che il tempo non ha mai cancellato.

Il mare conserva ciò che l’uomo dimentica. E in quelle acque gelide dell’Atlantico, dove nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 il Titanic si inabissò, è rimasta una delle storie più celebri e dolorose della modernità. A oltre un secolo di distanza, quella vicenda torna a raccontarsi a Catania attraverso “TITANIC – La Mostra Immersiva. Oltre la Leggenda”, in programma dal 18 settembre 2026 al 17 gennaio 2027 nella Chiesa di San Giuseppe al Duomo, in via Vittorio Emanuele II, 216.





Promossa da AltaClasse Lab, la mostra propone un percorso nel quale memoria, tecnologia e testimonianza storica si incontrano per restituire al visitatore non soltanto l’immagine della nave più famosa del mondo, ma soprattutto l’umanità di coloro che vi salirono. Il Titanic diventa così una porta aperta su un’epoca, sulle sue eleganze, sulle sue contraddizioni e sulle speranze di un viaggio che sembrava destinato a entrare nella storia per tutt’altre ragioni.

Il percorso comincia idealmente sul ponte della nave. Grazie alla realtà virtuale, il visitatore può attraversare gli ambienti del Titanic del 1912 e immergersi, attraverso una tecnologia ad alta fedeltà, nella ricostruzione degli interni e degli abissi, accompagnato dalla voce e dalla prospettiva di un sopravvissuto. Le installazioni multimediali e il videomapping, insieme ai paesaggi sonori dell’oceano e ai giochi di luce, ampliano la dimensione cinematografica del racconto, restituendo l’atmosfera del grande viaggio e il fascino di quella nave che il mondo aveva considerato praticamente inaffondabile.





Poi la tecnologia lascia spazio alla materia. Frammenti autentici recuperati dal relitto, comprese lamiere originali dello scafo, oggetti quotidiani e cimeli appartenuti ai passeggeri permettono di stabilire un rapporto più concreto con quella tragedia. Accanto ai reperti, le riproduzioni degli abiti edoardiani indossati dai viaggiatori e dall’equipaggio raccontano una società ancora rigidamente divisa per classi, nella quale persino il modo di vestire contribuiva a stabilire il posto di ciascuno a bordo.

Particolarmente intensa è la Zona Lettere dei Sopravvissuti, dove le parole affidate alla carta restituiscono paure, pensieri e ricordi di chi riuscì a salvarsi. Sono testimonianze capaci di accorciare la distanza tra il 1912 e il nostro tempo, perché dietro ogni nome, ogni oggetto e ogni lettera torna ad affacciarsi una persona con una storia, una famiglia, un’attesa.





A chiudere il percorso sarà lo Spazio Dediche Interattivo, pensato come luogo di raccoglimento e partecipazione: ai visitatori viene affidato il compito di lasciare un pensiero, scritto o digitale, in memoria delle 2.224 persone che erano a bordo del Titanic.

Una mostra, dunque, da attraversare con gli occhi ma anche con la memoria. Perché il Titanic non è soltanto una nave affondata: è il racconto eterno della fragilità dell’uomo davanti al mare, della fiducia nel progresso e dell’improvvisa scoperta che nessuna certezza è davvero invulnerabile.

Informazioni: biglietto €13. Dal lunedì al venerdì, 10-13 e 15-20; sabato, domenica e festivi, 10-21 con orario continuato. Info e prenotazioni: 334 2766118- mattia@altaclasselab.it.

Luogo: Chiesa di San Giuseppe al Duomo, via Vittorio Emanuele II, , 216, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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