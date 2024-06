La forza della vita vince su tutto. Lo sanno bene le 400 atlete provenienti da tutta Italia che si sfideranno a Palermo durante la sesta edizione del Trofeo Nazionale LILT Dragon Boat. Una regata rosa tutta siciliana quest’anno che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 giugno nello specchio acqueo antistante il Nautoscopio e il Parco della Salute. “Pensare al nostro mare che si tinge di rosa ci riempie di gioia. – commenta la presidente della LILT Palermo, Francesca Glorioso – Esserci, per le donne che hanno sconfitto la malattia o che ogni giorno la combattono ma anche per tutte coloro che credono fermamente nell’importanza della prevenzione oncologica, è uno dei risultati più importanti che realizziamo con le attività della LILT a Palermo”.

Due giorni in rosa dunque per promuovere la salute e il valore della prevenzione, per celebrare la vita. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione Sicilia e sostenuto da ben 35 partners, verrà presentato alla stampa ed alla cittadinanza sabato 22 giugno alle ore 11 al Parco della Salute. Tra i presenti, la referente nazionale della LILT Dragon Boat Anna Maria De Cave, la presidente della LILT Palermo Francesca Glorioso, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, il presidente dello Yacht Club del Mediterraneo Giuseppe Galantino ma soprattutto la squadra palermitana, le Aquile rosa LILT Palermo capitanate da Marialetizia Scianna, e tutte le atlete partecipanti. Tra i partners saranno presenti: Vivi Sano, Soroptimist Club Palermo, Oscar pasticceria, Maymone farmacia, Credimpresa, Ricca Oscar srl, Tecnica Sport, Nino Parrucca ceramiche, La Vie En Rose abbigliamento.

Il Trofeo nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il messaggio di speranza e gioia di vivere per tutte quelle donne che hanno superato un tumore al seno. Nello stesso tempo, la pratica sportiva del Dragon Boat racchiude in sé una reale esigenza terapeutica: la donna con esiti post-chirurgici per tumore al seno necessita di adeguata fisioterapia per evitare l’insorgenza del linfedema e di eventuali recidive. Accanto a questa, la pratica della disciplina del Dragon Boat ha dimostrato la sua efficacia nella riabilitazione bio-psico-sociale nella donna operata di tumore al seno.







I numeri della manifestazione

400 atlete assieme alle loro famiglie e amici; il campo di regata è formato da 3 corsie, larghe 12 metri e lunghe circa 400 metri; mille metri quadri di spazi di accoglienza, aperti alla cittadinanza, con esibizioni artistiche e momenti di approfondimento su temi sociali di interesse generale; cena sociale a base di prodotti tipici siciliani per circa 500 partecipanti, tra atleti, accompagnatori, istituzioni e partners.





La LILT di Palermo



La LILT Associazione Provinciale di Palermo APS nasce negli anni ’80, come formazione di assistenza per le visite mediche di controllo e la riabilitazione psico-funzionale di donne operate al seno e si consolida con atto pubblico nel 1998. Ad oggi è un punto di riferimento sul territorio per le attività ambulatoriali di prevenzione oncologica e di riabilitazione psicofisica e sociale di pazienti oncologici e familiari con particolare specializzazione nel recupero psicofisico delle donne operate di tumore al seno. La LILT di Palermo promuove anche attività di ricerca scientifica, nella formazione di volontari e professionisti e nell’organizzazione di eventi e di campagne di raccolta fondi, per diffondere la cultura della prevenzione oncologica.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

