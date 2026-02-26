Si conclude, con un importante convegno internazionale, il biennio di ricerca del Dipartimento di Studi biblici della Facoltà Teologica di Sicilia dedicato a L’ebreo Gesù, la sua memoria e la lettura dei vangeli sinottici “within Judaism”, nel quadro del più ampio progetto sui testi del Nuovo Testamento come letteratura giudaica.

L’iniziativa si propone di offrire una verifica rigorosa, sul piano esegetico e storico-letterario, di una questione decisiva per gli studi contemporanei: che cosa cambia nella lettura del Vangelo secondo Marco — e delle sue riscritture in Matteo e Luca — quando questi testi non vengono interpretati retrospettivamente alla luce di una frattura già consumata tra i credenti in Gesù come Cristo e il mondo giudaico, ma come opere nate e circolanti all’interno delle dinamiche di costruzione e negoziazione dell’identità giudaica in epoca romana.





In questa prospettiva, i testi sinottici vengono interrogati non come documenti di separazione, ma come testi situati entro l’universo giudaico plurale del I sec. d.C.

Il convegno mira così a testare su di essi la griglia di lettura già sperimentata nel primo convegno internazionale del 2024 su I Testi del Nuovo Testamento “within Judaism”.

La struttura dell’incontro, articolata in quattro sessioni con relazioni di specialisti e ampi spazi di discussione, è pensata per uno studio analitico e comparativo dei testi. La prima sessione affronta alcune questioni controverse che attraversano la ricerca attuale: i nodi metodologici dell’approccio within Judaism ai testi sinottici, il rapporto tra i modelli esplicativi delle relazioni letterarie tra i vangeli sinottici e la valutazione della loro perdurante collocazione intragiudaica, nonché le agende teologiche implicite nel linguaggio con cui si interpreta la loro presunta “novità”.





Le sessioni successive concentrano l’attenzione su un interrogativo centrale: se, e in quale misura, le evidenze testuali consentano ancora di ricondurre i testi sinottici a una situazione sociale, etnico-culturale e retorica intragiudaica. L’analisi si sviluppa in tre ambiti principali: le dinamiche di differenziazione e conflitto emergenti in rapporto a tradizioni e istituzioni giudaiche condivise (II sessione); le scelte narrative che configurano il genere “vangelo” nelle sue diverse espressioni (III sessione); e, infine, le forme della professione di fede, del culto e delle pratiche di vita (IV sessione).

Il convegno si propone come un momento di confronto scientifico di alto livello su una delle linee di ricerca più innovative degli studi neotestamentari, offrendo un contributo significativo alla comprensione dei testi sinottici e al ripensamento delle categorie interpretative tradizionali che ne hanno guidato la lettura.





La giornata del 13 marzo si aprirà alle ore 9.00 con il saluto di Mons. Corrado Lorefice, Gran Cancelliere della Facoltà, seguito dall’introduzione di Marida Nicolaci (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia). Si alterneranno, quindi, gli interventi di John Van Maaren (University of Vienna), Antonio Landi (Pontificia Università Urbaniana), John S. Kloppenborg (University of Toronto), Matteo Murani (Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme), Amy-Jill Levine (Vanderbilt University and Hartford International University for Religion and Peace), Cirino Versaci (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), Angelo Passaro (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia) e Eric Noffke (Facoltà Valdese di Teologia, Roma).





Il 14 marzo alle ore 9.00 il Convegno proseguirà con gli interventi di Magnus Zetterholm (Lund University), Salvatore Panzarella (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), Santiago Guijarro Oporto (Pontificio Istituto Biblico), Rosario Pistone (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), Carmelo Raspa (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), Crispin Fletcher-Louis (University of Gloucestershire) e Francesco Bonanno (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia).

INFO:

Per informazioni su iscrizione e dettagli organizzativi, è possibile consultare il sito www.fatesi.it o scrivere a comunicazioni@fatesi.it.

L’ingresso è gratuito previa registrazione tramite il link: https://forms.office.com/e/s5yvJCtUNB

Luogo: Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Corso Vittorio Emanuele, 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

