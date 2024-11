L’arte contro l’abilismo, a favore di chi lavora per assicurare alle persone affette da patologie spesso gravi e croniche, come quelle neuromuscolari, una migliore qualità della vita.

Sarà presentato al pubblico mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 18, presso il Club Nautico della Vela di Napoli, il calendario artistico di Donatella Donatelli “I’m not Disabled” a sostegno di Anima Libera, progetto condotto dalla dottoressa Simona Tozza (responsabile dell’area di Psicologia del Centro Clinico NeMo di Napoli Ospedale dei Colli, Monaldi) che si occupa dei pazienti con patologie neuromuscolari. Con il Patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, l’iniziativa è sostenuta dall’associazione Più ARI Azioni Relazioni iniziative APS e vedrà partecipare, insieme alla dottoressa Tozza, l’artista Donatella Donatelli e l’imprenditore Gennaro Aversano.

Anima Libera è il progetto ideato e promosso dalla Dott.ssa Simona Tozza che si occupa dei pazienti con patologie neuromuscolari,s posando la concezione di benessere veicolata dallo sport. Nel caso specifico, la Vela contribuisce a favorire la massima espressione del sentimento di libertà e favorisce la rivalutazione delle funzioni sociali attraverso il miglioramento dei parametri fisiologici. Ed è con il supporto del proprietario della barca a vela Alcor di Gennaro Aversano, Aversano industry e il Club Nautico della Vela di Napoli che è stato possibile affermare una concezione secondo la quale le caratteristiche della velaterapia si identificano come veicolo di salute e benessere psicofisico. In questo ambizioso progetto di promozione del benessere, un gruppo di pazienti viene coinvolto in uscite in barca a vela. A bordo gli aspetti psicologici, sociali di interazione e biologici vengono guidati e monitorati con la raccolta di impressioni personali e dati clinici (parametri pressori, cardiaci e di saturazione), grazie alla presenza del Dott. Tommaso Romano (Responsabile Servizio di Riabilitazione respiratoria del Centro NeMo) e del gruppo dei fisioterapisti respiratori e motori.

In un mondo in cui regna l’abilismo, il posto di ogni individuo nella società è stabilito dal numero di etichette che è in grado di guadagnare. In modo dissacrante e intelligente, con il progetto “I’m not Disabled” la fotografa e artista Donatella Donatelli indaga sulla relazione fra il concetto di valore e quello di capacità. Siamo davvero ciò che sappiamo fare? Su cosa si basa il discrimine fra il riuscire o non riuscire a fare una cosa? E chi stabilisce quale sia il modo giusto? Il cuore di Donatelli salta oltre l’ostacolo con tutta la poesia, la leggerezza e la profondità che la contraddistingue, toccando il tema della disabilità senza retorica, utilizzando la potenza dell’immagine e tutto l’universo di simboli e rimandi tipico del suo modo di fare fotografia.

Le immagini di Donatelli accompagneranno il 2025 di chi decide di sostenere il progetto. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto al progetto Anima Libera.

Il calendario ha un costo di 10 euro e sarà acquistabile nel corso della serata dell’11 dicembre o con bonifico, scrivendo alla mail dodo.donatelli@gmail.com

Per ogni informazione sul progetto Anima Libera è possibile contattare la Dottoressa Simona Tozza alla mail: simona.tozza@gmail.com

Per donazioni – Più ARI Azioni Relazioni Iniziative APS

IBAN: IT51F0200815102000107267981

Causale: Progetto Anima Libera

La rivista online sud-nord.it è media partner dell’evento.

Luogo: Club Nautico della Vela, Piazzetta Borgo dei Marinari, 12, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

