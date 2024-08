Al Rally Tirreno – Messina, quinto nonché penultimo appuntamento stagionale della Coppa di zona in programma quasi interamente in notturna, in lizza i portacolori Barreca – Marin (Peugeot 208 Rally4) e i locali Bonafede – Vizzari (Peugeot 106)

Un impegno in terra natia, il prossimo fine settimana, per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, schiererà due equipaggi sotto le proprie insegne al via del 21° Rally Tirreno – Messina, quinto nonché penultimo round della Coppa ACI Sport 9^ zona valevole, altresì, per il Campionato Siciliano Rally. Un appuntamento agonistico dall’indubbio fascino, in programma quasi interamente in notturna e che vedrà il rientro del portacolori Giovanni Barreca, coadiuvato alle note da Marco Marin e al volante della consueta Peugeot 208 Rally4. L’affiatato binomio isolano, reduce dalla terza piazza di classe R2 centrata al Rally di Caltanissetta quasi un mese addietro, andrà a caccia di punti pesanti al fine di ridurre il gap dal leader di categoria per poi tentare l’affondo nel finale di stagione. Sarà della partita, e non potrebbe essere altrimenti, anche l’altro alfiere Giovanni Bonafede. Per l’occasione, il locale gentleman driver, sempre in coppia con Flavia Vizzari, affronterà la gara di casa alla guida della Peugeot 106 di Gruppo N, lasciando ai box l’usuale Seat Marbella “storica”. Come già accennato, la competizione peloritana scatterà nella serata di sabato 10 agosto dalla centrale Piazza Duomo (analoga sede del palco d’arrivo), a Messina, per concludersi l’indomani mattina. Saranno nove le prove speciali, articolate su 69 chilometri d tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti.





Calendario Coppa ACI Sport 9^ zona

17° Rally Valle del Sosio (7/04); 108^ Targa Florio (11/05); 24° Rally dei Nebrodi (24/06); 22° Rally di Caltanissetta (14/07); 21° Rally Tirreno – Messina (11/08); 9° Tindari Rally (22/09).





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.