Una nuova opportunità per permettere alle aziende di entrare nel mondo del digitale e per scoprire come nel “Progetto Gilda” si potrà avere un alleato strategico ed ampliare le conoscenze entrando in contatto con esperti del settore. Mercoledì prossimo, 22 gennaio, alle 10.30, si terrà un webinar, della durata di 1 ora, in diretta sulla piattaforma della Camera di Commercio Palermo Enna – Punto Impresa Digitale. Un’occasione per conoscere le nuove risorse messe a disposizione dal “Progetto Gilda”, pensate per supportare le aziende nel loro percorso di crescita e innovazione nel digital. E’ prevista la partecipazione di Angela Pisciotta, presidente del Comitato imprenditoria femminile, di Maria Pia Pensabene, presidente dell’“Its Academy Nuove tecnologie della vita Istituto A. Volta” di Palermo. Ed ancora Simona Basilea illustrerà i profili in uscita dal progetto e del loro valore aggiunto per le aziende, ma anche i servizi offerti durante il percorso di selezione. Maria Landini fornirà una panoramica sugli incentivi disponibili, evidenziando i vantaggi fiscali e contributivi, fondamentali per le aziende che desiderano investire su talenti emergenti. Al termine una sessione di domande e risposte degli esperti.

