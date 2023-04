“Il tavolo di crisi convocato dal ministro Urso oggi, nel quale è stato siglato l’accordo di programma con la Giunta regionale siciliana, Ministero delle Imprese e del made in Italy, Anpal e Comune di Termini Imerese per la riconversione e riqualificazione dell’area di crisi industriale del polo di Termini Imerese, cui ho presenziato personalmente, rappresenta un passo importante per lo sviluppo di quest’area. Parliamo di un investimento di 105 milioni di euro tesi ad attrarre nuovi investimenti produttivi in grado di assicurare la salvaguardia della presenza industriale e dell’occupazione nella situazione di crisi del Polo di Termini Imerese e della relativa area territoriale di crisi complessa. Ancora una volta va registrato l’impegno del governo nazionale e di quello regionale per garantire al territorio siciliano un futuro che salvaguardi l’occupazione dell’area ex Fiat e rilanci il tessuto produttivo della nostra regione. Ringrazio il ministro Urso che, in sinergia con il governo regionale, sta affrontando con determinazione e chiarezza d’intenti questa annosa vicenda. Ridare nuova vita a questo sito industriale è importante sia per il comprensorio locale ma anche per consentire alla Sicilia di potersi inserire nel sistema industriale nazionale, rimettendo in moto una intera area industriale. Nella qualità di parlamentare nazionale ho evidenziato il rapporto sinergico con il governo nazionale su questa vicenda, come evidenziato nel l’approvazione dell’emendamento l decreto aree di crisi in favore dei lavoratori dell’indotto, con risorse messe a disposizione dal governo. Continueremo nel nostro impegno sino alla risoluzione positiva di questa crisi” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

