Chi ha voglia di bollicine in un’arena verdeggiante e al centro città con una grande festa sarà esaudito. In arrivo “Messina Pop Up Beer” da venerdì 27 a domenica 29 ottobre per apprezzare di nuovo uno spazio che, negli anni, ha accolto eventi di cinema, teatro, concerti, mostre d’arte e dibattiti culturali: il Giardino Corallo che nasce in corrispondenza della Passeggiata a Mare di Messina. Dopo il successo del format a marchio regionale di Claudio Prestopino (“Street Food Sicily on Tour”), l’organizzatore peloritano torna con la sua “Fratellone Srl” a promuovere le eccellenze enogastronomiche, in questo caso protagonisti le birre artigianali e un luogo del cuore che è il “Corallo” e in accompagnamento dieci street fooders per degustare al meglio le birre del territorio

Messina, 21 ottobre 2023. Una finestra tutta siciliana sulla bevanda alcolica che ogni anno aumenta la sua fama si sta per aprire a Messina con la rassegna “Pop Up Beer” in una full immersion di tre serate da venerdì 27 a domenica 29 ottobre dalle ore 19 all’1:00 con la musica dal vivo di icone dello Show Set, riscoprendo la preziosa e gradevolissima location del “Giardino Corallo”. C’è la volontà di riprendere a Messina il concetto di “Festival brassicolo” attraverso una finestra, appunto “POP UP”, che si presenta come un friccico talmente prorompente, di cui non si può fare a meno per navigare nell’oceano sconfinato delle birre e per far conoscere un altro lembo di Sicilia al pubblico sia di intenditori che di appassionati. A tenere le redini di questo nuovo format dopo il fortunato percorso dello “Street Food – Sicily on Tour” con la “Fratellone Srl” è sempre l’organizzatore Claudio Prestopino che aveva già effettuato manifestazioni sulla birra con la denominazione di “Messina Beer Fest” tra il 2008 e il 2013 e distribuiti tra importanti spazi di aggregazione nella Città dello Stretto (Villa Dante, Fiera di Messina e Giardino Corallo), con quattro edizioni che rivelano un marmoreo canovaccio d’esperienza sulla materia birra e sulle rassegne d’intrattenimento. Proprio nel 2011, Prestopino aveva concretizzato questo tipo di evento al “Giardino Corallo” con un artista della musica autorevole come Sagi Rei e torna nel “suo luogo del cuore” accaparrandosi come ospite d’eccezione ancora Sagi Rei che sarà presente nella serata conclusiva del 29 ottobre. L’angolo della “Live music & beer” vedrà la sua sinergia con l’intramontabile genere dance della cantautrice Neja e i suoi brani anni Ottanta – Novanta e la sinergia con l’emittente radiofonica nazionale Rds che associa il suo nome agli eventi in grado di scaldare le piazze e richiamare spettatori e che stavolta schiererà il conduttore Claudio Guerrini. Dunque, un parterre artistico di tutto rispetto che continuerà per tre serate: per l’esattezza, venerdì 27 ottobre l’attraente ritmo e gran voce di Neja, sabato 28 ottobre la verve di Rds con Claudio Guerrini e domenica 29 ottobre, come annunciato, con l’interprete e strumentista Sagi Rei.

Si profila una bella avventura di goduria del beverage e di spettacolo che affonda le radici sulle competenze del passato di Prestopino che ha già collaudato l’elemento birra scelto come traino e anello di congiunzione tra l’espressione Food & Music, in questa tornata, in un perimetro di convivialità poco utilizzato negli ultimi anni a Messina e con potenzialità di enorme ribalta. I vostri palati possono sintonizzarsi sugli schermi di “Messina Pop Up Beer” per distinguere o riscoprire l’identità territoriale della birra che può essere abbinata sempre più spesso, quasi ad ogni pasto.

Cinque birrifici saranno protagonisti quali “Birrificio Epica” di Sinagra attivo dal 2014 con i suoi tre soci e compagni di scuola Elio Mosè, Piero Cardaci e Carmelo Radici che, ad oggi, producono oltre 20 birre di altissima qualità e porteranno, tra le altre, i loro must “Apollo” ed “Eolo”, dopo aver cominciato quasi per scherzo nella cantina della nonna e proponendo sia l’internazionalità degli stili sia gli ingredienti nostrani come le nocciole e il miele di ape nera; “Kottabos – Birra di Sicilia” di Rocca di Capri Leone creato a metà del 2015 dall’idea di un gioco della Magna Grecia con le socie (amiche e gourmand da anni) Maria Luisa Coco, Caterina Lionetto e Maria Faranda con i rispettivi consorti (ad uno in particolare si deve l’input del progetto: Amedeo realizzava in modalità “home brewing” dal 1994): con loro ci saranno senz’altro le più storiche “Berenice” e “Leonia” mentre il locale annesso riaprirà il prossimo giovedì dalla chiusura Covid; “Rock Brewery” di Alessio Cafarella attivo a Brolo dal 2016 e con il ristopub “Rock Brewery Marina Taproom” dal 2020 a Capo d’Orlando in zona porticciolo, “Birrificio SiSciala” di Enna nato da appena quattro mesi con i tre giovani soci Giuseppe Di Prima anche mastro birraio, Angelo Callerame e Filippo Vinci che animeranno il palato con “Funky Ipa” dal sapore vagamente tropicale, “Party Wit” speziata e floreale e infine uno stabilimento a sorpresa che arricchirà la piattaforma delle bollicine artigianali.

Undici Street Fooders accompagneranno l’assaggio delle diverse etichette captate dalle aziende dell’Isola: “Rosticceria Francesco Torre” con il suo Angusbab con brand esclusivo, “Enzo Piedimonte 1.0” con la sua inimitabile pizza fritta e i suoi spicchi della Guida Gambero Rosso, “Lemonbar” con la specialità “patatwister”, “Fratelli Salvà” con crepes alla nutella e al pistacchio, “Tuttobrace – Prontogriglia” con la carne arrosto, “Da Rocco” con il “panino bufalotto e il pane cunzato”, “Ritrovo Doddis” con il tipico cannolo siciliano, “Republic di Simone” con il coppo o panino con il totano, l’Hamburgheria – Birreria – Steak house “La Matta” con il “pulled pork”, “La Ruota” di Minutoli con il “pidone messinese + crunch ripiena” e “Sbraciamo le mani” con “chicken e chips”.

Insomma, l’effervescenza della “birra mania” che riecheggia ancora una volta a Messina colpirà ancora le personalità dell’arte musicale, della comunicazione e della cucina dal timbro da vip. Tutto il gruppo vi aspetta dal 27 al 29 ottobre al “Giardino Corallo” con l’umore di sperimentare e divertirsi grazie a prodotti e ad etichette di notevole livello.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.