Per il secondo anno consecutivo Palermo ospita i migliori eco endoscopisti del panorama nazionale e internazionale. E’ in corso in questi giorni “I-EUS consensus conference” , un meeting che ha l’intento di riunire in presenza la comunità scientifica formata da esperti in patologia bilio-pancreatica, in un approccio multidisciplinare che coinvolge non solo gastroenterologi endoscopisti ma anche chirurghi bilio-pancreatici e radiologi interventisti , che si confrontano su importanti temi di gestione clinica.

In questi giorni di dibattiti e discussioni verranno affrontate importanti tematiche cliniche relative ai drenaggi biliari per via endoscopica. Le linee guida indicano, ad esempio, l’ERCP (la colangio pancreatografia endoscopica retrogada) quale metodica di prima scelta nel drenaggio endoscopico della via biliare in pazienti affetti stenosi biliare neoplastica. Tuttavia, le caratteristiche dei singoli pazienti (età, fragilità, comorbidità, anatomia), il consolidamento degli approcci per via eco-endoscopica , grazie a disponibilità di nuovi accessori e tecnologie dedicate, hanno determinato un cambiamento dello scenario terapeutico con sempre più importante evidenza scientifica del ruolo cruciale della ecoendoscopia.

“L’obiettivo della Consensus Conference – spiega Ilaria Tarantino, ( Chief of Endoscopic Ultrasound Service,Endoscopy Unit. Direttrice della consensus ) è quello di stilare nuovi percorsi clinici condivisi attraverso una valutazione delle evidenze scientifiche in una discussione multidisciplinare fra esperti atta a risolvere alcune domande aperte ed aree grigie non risolte dalle attuali linee guida

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.