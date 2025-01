Prosegue l’impegno dell’associazione “L’Arte di Crescere” in favore delle madri e, più in generale, delle donne, in qualunque condizione si trovino e vivano. Un’attenzione dedicata da tempo alle detenute della città di Palermo, convinte che il carcere sia una realtà dentro la società e che non vederla, non capirla, non chiedersi come e quanto la Costituzione venga garantita al suo interno, sia una ingiustizia anche verso se stessi.

Così, dopo l’iniziativa che ha portato alla raccolta e alla consegna di trucchi su iniziativa dell’associazione “Sbarre di zucchero”, si torna a varcare simbolicamente le porte della sezione femminile della Casa circondariale Pagliarelli, rispondendo all’esigenza, espressa direttamente dalle donne detenute durante il lavoro svolto con le operatrici della “Sartoria sociale”, partner dell’iniziativa, di possedere un calendario. Una semplice esigenza, che ha il compito di scandire simbolicamente il tempo, dalla quale è nata una piccola opera dal grande e profondo significato, ideata e realizzata con il supporto dell’illustratrice Chiara Buccheri e con il contributo della Regione Sicilia, per accompagnare tutti i suoi sostenitori, ma anche le donne che vivono una condizione di libertà limitata.

La presentazione del calendario avverrà alle 15 di mercoledì 15 gennaio, nella sede dell’associazione, in via G, Lo Schiavo 16/18, alla Guadagna. Saranno presenti e racconteranno il percorso che ha portato alla realizzazione di questo progetto: Claudia Pilato e Silvia Grassa, dell’associazione “L’arte di Crescere”; l’avvocata Monica Longo, del Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Palermo; Silvano Riggio, docente universitario; Maria Luisa Malato, direttrice della Casa circondariale Pagliarelli, alla quale verranno donati i calendari. Modera i lavori la giornalista Gilda Sciortino.

Per richiedere copie del calendario, ma anche sostenere questa iniziativa e l’associazione, è possibile scrivere a gsap.lartedicrescere@gmail.com.

Luogo: L’Arte di Crescere, Viao G. Lo Schiavo, 16/18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.