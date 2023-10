“Sei prontǝ a metterti in gioco? L’imperdibile Happy Hour Senza Tabù ritorna”. E’ il claim che contraddistingue ormai da qualche anno l’evento promosso dall’associazione STONEWALL, in collaborazione con la dott.ssa Emma Lo Magro, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in sessuologia e il dott. Andrea Malpasso, psicologo e psicoterapeuta, per parlare di sesso e sessualità imparando a conoscere noi stessi e i nostri desideri, senza barriere e falsi miti. Un metodo alternativo, rispetto ai classici incontri con gruppi di confronto e discussione, questa volta all’insegna della leggerezza e convivialità che il pubblico di ogni età ed estrazione ha dimostrato di gradire, premiandolo con numerose presenze. Una formula di successo che Stonewall ha deciso di riproporre con un nuovo compagno di viaggio, il SONICA (pub, live music, stand up comedy, arte, food and drink) di via Augusto Von Platen, 51 a Siracusa che da venerdì 20 Ottobre 2023, alle ore 19.30 ospiterà l’iniziativa. Per chi volesse partecipare o saperne di più queste le date dell’Autunno 2023 di Happy Hour Senza Tabù: Venerdì 20 ottobre; venerdì 24 novembre; venerdì 22 dicembre.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.