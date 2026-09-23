S’intitola “Sport popolare. Diritto alla città. Il ruolo sociale dello sport nei quartieri popolari” il dibattito che animerà piazzetta Bagnasco alle 18 di mercoledì 23 settembre. Protagonisti del pomeriggio la Palestra Popolare Palermo, il Palermo Calcio Popolare e il Mediterraneo Antirazzista. Interverranno gli atleti, gli allenatori e i volontari dei progetti sociali di un mondo che coinvolge migliaia di cittadini per i quali lo sport popolare non è solo occasione per tenersi in forma ma anche occasione di aggregazione sociale.

Un altro degli appuntamenti dell’ottava stagione culturale dell’associazione piazzetta Bagnasco, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e vanta gemellaggi con Efebo D’Oro e Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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