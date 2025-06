Un romanzo nel quale le donne ci regalano tutte le possibili loro sfaccettature, in un susseguirsi di conquiste, rinunce, dolori e moti di liberà. S’Intitola “L‘inverno nel cuore. Le inchieste di Emma De Amicis. Un anno prima”, il romanzo di Stefania Calà e Francesco Caputo, che verrà presentato alle 18 di mercoledì 11 Giugno in piazzetta Bagnasco. A Dialogare con gli autori sarà l’editore Alfio Grasso.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

IL LIBRO

Emma è una giornalista cocciuta e intraprendente, rifugge le diete e ha un debole per la moda. Da mesi non si rassegna alla fine della sua storia d’amore e, nel frattempo, si ritrova a investigare su un caso di omicidio. Yulia è una giovane ragazza che, un giorno, viene brutalmente assassinata e il cui corpo viene lasciato per le strade di Roma. In tasca ha solo un biglietto. Eva è una bellissima donna che scappa dall’Ucraina nel tentativo di dare un futuro migliore alla figlioletta Hanna. Tilde vive nel 1957, è una studentessa universitaria che s’innamora di un uomo semplice. Le vite di queste donne, apparentemente slegate, s’intrecceranno in un tutt’uno dando vita a una storia di legami, amori, emancipazione, giustizia, coraggio e speranza.

GLI AUTORI

Stefania Calà, Genova 1974. Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in Psicologia Clinica, Sociale e di Comunità all’Università di Palermo e il diploma di laurea in Scienze Criminologiche Applicate all’Università di Bologna. Psicologa abilitata, dal 2001 lavora nella P.A. Ha vissuto in diverse zone d’Italia e oggi è tornata a Palermo con il marito e i figli. Da anni è impegnata nel sociale e collabora con i centri antiviolenza cittadini.

Francesco Caputo, Santa Maria Capua Vetere (CE) 1970. Diplomato al liceo scientifico, ha poi conseguito la laurea in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e il Master in Scienze della Sicurezza e dell’Organizzazione. Vive e lavora a Roma, è sposato con Simona e ha tre figli.

