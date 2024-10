S’intitola “Una generazione a faccia in giù. I social media e la nuova scomposizione sociale” il nuovo libro di Ugo Piazza, che sarà presentato alle 18 di mercoledì 30 ottobre in piazzetta Bagnasco.

Un libro che mette il lettore di fronte alla cruda realtà di vivere in una società assolutamente assuefatta alla tecnologia, partendo dal presupposto che “dietro ogni post c’è sempre un essere umano che lo genera”.

Alla sua seconda esperienza letteraria, Ugo Piazza esplora il mondo dei social media, ma da un punto d’osservazione completamente diverso dalla comune elaborazione del fenomeno, ponendo lo sguardo su come ognuno di noi oggi vive il rapporto con i social media: dagli aspetti più quotidiani, a come essi hanno cambiato il costume sociale, la sfera delle inibizioni personali e la sessualità dell’individuo. Una disamina senza filtri, che non trascura il rapporto che le nuove generazioni hanno con i social media, opportunità e pericoli.

Un’altra delle suggestive proposte che l’associazione “Piazzetta Bagnasco” ha accolto da I Love Libri, il ciclo di incontri di “I Love Sicilia” con autrici della letteratura italiana contemporanea, insieme alle quali le loro ultime fatiche letterarie diventeranno l’occasione per raccontare spaccati di vite dai colori spesso tanto accesi. A dialogare con l’autrice sarà Camillo Scaduto.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

