“L’intelligenza artificiale tra ricerca e applicazioni commerciali” è il titolo dell’evento che avrà luogo alle 18.30 di venerdì 19 settembre in piazzetta Bagnasco.

Ad animare un pomeriggio, incentrato sulla più importante rivoluzione tecnologica che sta attraversando le nostre vite, saranno Irene Siragusa, dottoressa di ricerca in Information and Communication Technologies, e Harry Shergill, CEO di SLAITECH, società di consulenza digitale con sede a Palermo.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.