“Lui, lei e l’amore” è il titolo del libro scritto da Emi Di Fiore Ramistella, edito da Algra, che verrà presentato alle 18 di venerdì 29 maggio in piazzetta Bagnasco. Un’antologia di racconti ideata e curata con la collaborazione di Silvia Gelosi, in cui autrici e autori raccontano di una donna, Frida, e ognuno di loro interpreta la protagonista con la propria voce e il proprio modo di vivere una storia d’amore.

Undici racconti nei quali un uomo e una donna, con i loro modi di relazionarsi, decidono il successo o il fallimento di un legame affettivo. Amare significa custodire, avere cura, accettare, condividere e rispettare. «L’amor che muove il sole e l’altre stelle», ultimo verso del Paradiso di Dante Alighieri, nella sua Divina Commedia, afferma come l’amore sia la forza motrice dell’Universo, il principio che governa tutto, dal sole alle stelle.

Insieme alla curatrice e a Danila Benedetti, in piazzetta Bagnasco, ci saranno Antonella Folgheretti, Gigliola Beniamino Magistrelli e Giovanni Pizzo. Modera Tiziana Coste di Radio In.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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