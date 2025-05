Al 7° Rally Storico del Salento, valido per il Trofeo Rally 4^ zona, ennesima Coppa Scuderie assegnata al sodalizio siciliano

Ai portacolori Spinnato-Mellina (Fiat X1/9) la vittoria nel 3° Raggruppamento, a Labianca-“Davis” (BMW 320i) il titolo di categoria con una gara d’anticipo

Grandi soddisfazioni per la siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) al 7° Rally Storico del Salento, terzo nonché penultimo appuntamento del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), andato in scena lo scorso fine settimana nel Leccese. Il sodalizio isolano, infatti, oltre che fregiarsi dell’ennesima Coppa Scuderie nel corso della stagione 2025, ha festeggiato i risultati dei propri portacolori. Andando nel dettaglio, è giunto puntuale il riscatto per Giampiero Spinnato che, in coppia con Fabio Mellina e alla guida dell’ammirata Fiat X1/9, ha svettato nel 3° Raggruppamento salendo, altresì, sul secondo gradino del podio della classifica assoluta. Alle sue spalle, tanto nella “generale” quanto nella medesima categoria, si è inserito il compagno di squadra Cosimo Labianca, coadiuvato alle note da “Davis” e autore, tra l’altro, di uno scratch nel prologo del venerdì sulla Pista Salentina. Per il pilota palermitano, cimentatosi per l’occasione al volante della BMW 320i, vettura in sostituzione dell’abituale Opel Kadett GTE, è giunto, altresì, un duplice riconoscimento di rilievo: la conquista matematica del titolo nel “Terzo” e in classe TC/2000 con una gara d’anticipo, pur rischiando di compromettere il tutto nelle battute finali, suo malgrado, per l’aggravarsi di noie alla frizione. Non è andata altrettanto bene, invece, ai fratelli Vante e Graziano Totisco, su Opel Manta GTE di 4° Raggruppamento. Il binomio locale, infatti, desideroso di ben figurare sulle strade di casa, è stato costretto al ritiro per problemi meccanici durante la terza prova speciale delle sette disputate.





Classifica finale 7° Rally Storico del Salento

1. Ospedale-Mancuso (Opel Kadett GSI) in 1h08’12”4; 2. Spinnato-Mellina (Fiat X1/9) a 3’47”9; 3. Labianca-“Davis” (BMW 320i) a 4’12”; 4. Savoca-Di Salvo (BMW 2002 Ti) a 6’23”5; 5. Fiumara-Marino (Opel Corsa GSI) a 12’04”1; 6. Cavallo-Casto (Fiat 131 Racing) a 13’56”8; 7. D’Amico-Fracasso (Fiat 131 Abarth Rally) a 14’07”6.

Calendario Trofeo Rally 4^ zona Auto Storiche 2025

6/04 – 9° Rally Valle del Sosio Historic (Pa); 9-10/05 – Targa Florio Historic Rally (Pa); 23-24/05 – 7° Rally Storico del Salento (Le); 21/09 – 10° Tindari Rally Historic (Me).





