Il 17 Dicembre alle ore 18,00 al TEATRO PIRANDELLO di Agrigento e il 18 dicembre ore 20,00 al CINE- TEATRO LUPO di Ribera in scena “CHRISTMAS CONCERT” a cura del Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento Comune e Rotary Club di Ribera.

La TOSCANINI BIG BAND con Direttore Giacomo Tantillo e con la partecipazione del coro dell’Istituto Istruzione Superiore Francesco Crispi

di Ribera. La BIG BAND del Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera- Agrigento, è nata da un progetto artistico realizzato dal M° Giacomo Tantillo, docente titolare dei Corsi Accademici di Tromba e Tromba Jazz del Conservatorio nonché Artista Yamaha e concertista di fama nazionale ed internazionale.

Sotto la direzione del M° Tantillo sono protagonisti, in qualità di Solisti e Musicisti d’orchestra, i giovani e giovanissimi studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio che vanta già, oltre a prestigiosi premi in Concorsi Nazionali, importanti produzioni e collaborazioni in eventi internazionali ( trasmessi in diretta su RAIPLAY e sul Canale dell’Europa) accanto ad Artisti di chiara fama come Paolo Fresu, Enrico Rava, Javier Girotto, Paolo Damiani, Daria Biancardi nonché numerose partecipazioni a Festival importanti quale Festa della Musica Europea, Sicilia Jazz Festival ed eventi di eccezionale rilevanza patrocinati dalla Commissione Europea, dal Ministero Italiano della Cultura e dalla Regione Siciliana sotto l’egida del Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’evento è organizzato in occasione delle festività Natalizie ed è frutto di una coproduzione realizzata con il supporto del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, in sinergia di intenti tra i vertici delle rispettive Istituzioni.

Il programma comprende brani di differenti stili del repertorio jazzistico, standard e speciali arrangiamenti di brani natalizi.

