Visto il grande successo del cartellone dei festival estivi appartenenti al Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia, ecco altri appuntamenti nel territorio siciliano: Corti in cortile (Catania), Marzamemi CineFest (Marzamemi, Siracusa), SalinaDocFest (Salina, Isole Eolie), Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico (Licodia Eubea, Catania), SorsiCorti (Palermo).



Dall’11 al 15 settembre, al Palazzo della Cultura di Catania, torna il Festival internazionale del cortometraggio, Corti in Cortile, il Cinema in breve. Numerosi i corti in concorso provenienti da tutto il mondo, giudicati da una giuria di esperti, ma anche laboratori, masterclass e il Film Market, il primo networking per gli operatori dell’industria del cinema del Sud Italia. Queste le parole di Davide Catalano, fondatore e direttore artistico del festival: “Siamo entusiasti di annunciare la nuova edizione di Corti in Cortile, un festival che continua a crescere e a rinnovarsi anno dopo anno. Questa edizione si preannuncia particolarmente ricca di sorprese, con una selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, che sapranno emozionare, far riflettere e intrattenere il nostro pubblico. Abbiamo lavorato con passione per creare un programma che non solo valorizzi il talento dei registi emergenti, ma che offra anche spazi di confronto e approfondimento su temi di grande attualità. Corti in Cortile è una festa del cinema breve, un’occasione unica per scoprire storie che spesso non trovano spazio nei circuiti tradizionali, ma che meritano di essere raccontate. Vi aspettiamo per condividere insieme questa esperienza culturale straordinaria”.



La XVIII edizione del SalinaDocFest è in programma a Salina nelle Isole Eolie dall’11 al 15 settembre. Il tema scelto per i 18 anni del Festival è Libertà – Come esseri liberi. Queste le parole di Giovanna Taviani fondatrice e direttrice artistica del SalinaDocFest, quest’anno con la condirezione artistica di Antonio Pezzuto: “Libertà è il tema che porta il SalinaDocFest alla sua maggiore età: 18 anni del Festival del documentario a Salina, l’isola della Panaria Film. Ci sembra questo il modo migliore per festeggiare un Festival che ha sempre tratto ispirazione da uno sguardo attento sulla realtà che ci circonda. Oggi, che l’Europa è assediata dallo spettro di una nuova barbarie, che l’Occidente si sta balcanizzando sotto nuove ondate di xenofobia, odio etnico e politiche di estrema destra; che l’identità di genere si fa fluida e sempre più oltre i confini, ci sembra giusto interrogarci sul tema Libertà e provare a rispondere a un interrogativo che sentiamo doveroso e urgente: come essere liberi. Donne e Libertà, Muri e Libertà, Giovani e Libertà senza dimenticare la Scuola. Sono questi gli assi attorno a cui si muovono i film selezionati che affrontano da angolazioni diverse il tema nelle sue diverse accezioni: libertà di scelta, di pensiero, di credo, di genere, di abolizione di confini, fisici e mentali”.



La terza e rinnovata edizione del Marzamemi CineFest dall’11 al 15 settembre cresce e si rifà il look con Nuovi Innesti che connettono in un dialogo multidisciplinare le radici identitarie e le contaminazioni che nel corso dei millenni hanno alimentato e consolidato il prestigio oltreché il valore storico culturale connotandone la sua identità GloCal (Globale e Locale). La direzione artistica è affidata a Rossana Danile che da anni è impegnata nella progettazione culturale, nella produzione cinematografica e in attività di comunicazione relazionale, che dichiara: “Da millenni il Mediterraneo è il luogo dove le radici di tanti popoli si sfiorano, si intrecciano, si fondono, diventano elemento esistenziale che crea e nutre la storia di persone e territori. Il viaggio intorno al mondo di tanti popoli ha costruito quella che oggi, per convenzione, ogni nazione definisce la propria identità culturale. Ho accettato l’incarico di direttrice artistica del Festival di Marzamemi con un forte senso di responsabilità, alleggerito dall’entusiasmo e dal desiderio di dare nuovo slancio a un evento fortemente voluto dalle persone che animano la Pro Loco di Marzamemi”.



Il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico si svolgerà dal 9 al 13 ottobre a Licodia Eubea, ma farà tappa anche a Chiaramonte Gulfi il 19 ottobre con la sezione “Finestra sul Documentario Siciliano”. Dichiarano i direttori artistici Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele: “Il programma culturale della quattordicesima edizione è vario e pensato per diverse tipologie di pubblico: proiezioni cinematografiche e incontri con registi e sceneggiatori, proiezioni in VR con oculos, talk con comunicatori e specialisti del mondo antico, masterclass e workshop per studenti e appassionati, mostre fotografiche, concerti e visite guidate al territorio. A fare da filo conduttore, una tematica da noi scelta e variamente declinata all’interno di ciascuna sezione. Quella di quest’anno può essere sintetizzata nell’espressione: un patrimonio da salvare. Con questa frase non intendiamo riferirci solo a quelle opere del passato violate dalla mano del saccheggiatore, ma anche a quel patrimonio culturale spesso ignorato, incompreso o, peggio, strumentalizzato e svilito, la cui sopravvivenza è messa seriamente a rischio, tanto fisicamente quanto in termini di memoria collettiva”.



Infine, la XVIII edizione di SorsiCorti, il festival internazionale dei cortometraggi si terrà dal 22 al 27 ottobre a Palermo, presso il Cinema Rouge et Noir e il Cre.Zi. plus ai Cantieri Culturali della Zisa. con la presenza di ospiti italiani e internazionali, il Festival avrà il seguente tema: IN – Intelligenza Naturale. Come ha dichiarato il direttore Gabriele Ajello “SorsiCorti è stato sempre stato sinonimo di apertura e curiosità nei confronti di ogni genere di cinema, che nel suo formato corto è per definizione sperimentale e libero. In questi tempi in cui l’AI inizia a pervadere e invadere ineluttabilmente la nostra realtà, non senza dubbi e paure sull’impatto che avrà sull’umanità, noi investiamo con forza sull’Intelligenza Naturale, sull’intelligenza dell’uomo. IN per noi significa INclusione e apertura riferite ad ogni aspetto della nostra realtà, al genere, al pensiero, ma anche a ogni nuova forma di tecnologia compresa l’AI, che solo con l’intelligenza dell’uomo riusciremo a gestire con la giusta misura e a sfruttare per una reale rivoluzione evolutiva”.



Il Coordinamento è presieduto da Cateno Piazza e riunisce ventinove tra i festival più importanti dell’isola, sono presenti in oltre 23 comuni siciliani con 150 giorni di cinema che coinvolgono tutte le provincie siciliane, da maggio 2024 a marzo 2025.



